Посли ЄС голосують за заборону повернення росактивів Кремлю в обхід вето Орбана

Комітет постійних представників ЄС (Coreper) у четвер, 11 грудня, розпочав голосування за письмовою процедурою щодо затвердження пропозиції Європейської комісії, яка базується на ст.122 Договору про ЄС, про заборону повернення Росії заморожених у юрисдикції ЄС активів.

Про це кореспондентці "Європейської правди" в Брюсселі повідомили представники данського головування у ЄС.

"Coreper погодився з переглянутою версією пропозиції (Єврокомісії – "ЄП") щодо статті 122 та схвалив початок письмової процедури для офіційного рішення Ради ЄС", – повідомили "Європейській правді" у дипломатичному представництві Данії.

Голосування триватиме до 17:00 п’ятниці, 12 грудня.

Для прийняття рішення, згідно зі статтею 122 Договору про ЄС, яка стосується надзвичайних економічних ситуацій, достатньо кваліфікованої більшості голосів.

Таким чином, проукраїнській більшості держав Євросоюзу вдасться обійти можливе вето Угорщини, яка не підтримує безстрокове знерухомлення російських активів.

Станом на зараз російські активи в ЄС заморожені у рамках санкцій Євросоюзу проти Росії.

Санкції ЄС проти РФ мають поновлюватися кожні 6 місяців одноголосною підтримкою усіх 27 держав ЄС, що створює постійний ризик їх зняття за ініціативою навіть однієї держави-члена.

Якщо голосування за пропозицію на базі статті 122 буде успішним, російські активи залишатимуться знерухомленими, поки Рада ЄС не ухвалить інше рішення.

"Європейська правда" напередодні повідомляла, що в ЄС мають намір в прискореному порядку ухвалити закон про безстрокове блокування російських активів, щоб не допустити вето з боку угорського прем'єра Віктора Орбана.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн 3 грудня оголосила два рішення щодо фінансування України у 2026-2027 роках, одне з них пропонує використати кошти від заморожених російських активів у ЄС для надання Україні "репараційної позики".

Ще до оголошення нової пропозиції Бельгія назвала її категорично неприйнятною.

Більш того, премʼєр-міністр Бельгії Барт Де Вевер не виключає юридичних заходів, якщо Європейська комісія схвалить неприйнятний для його країни план з використання заморожених російських активів.

