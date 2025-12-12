Как Дания смогла обойти вето Орбана и что будет дальше с движением Украины в ЕС

11 декабря, на специально созванной встрече во Львове, идея под названием "фронтлоудинг" (Frontloading) стала реальностью. Причем – что особенно показательно – венгры не стали игнорировать это заседание и тоже поехали во Львов.

Несмотря на то, что формально кластеры останутся в статусе "не открытых", технически вступительные переговоры разблокированы. Во Львове Украине официально передали так называемую переговорную позицию ЕС по трем кластерам, и дальше будет продолжаться то, что обычно происходит на переговорах. Уже есть договоренность с кипрским председательством, что в начале 2026 года состоится аналогичное "гибридное открытие" остальных трех кластеров.

Более того, Киев может даже завершить переговоры еще до преодоления вето Орбана. А дальше, когда венгерская проблема будет решена – открытие кластера и закрытие его глав может быть даже одновременным. И это открывает путь к быстрой готовности к вступлению – но только в случае, если Украина воплотит необходимые реформы.

Более подробно – в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко "План Б" и молчание Орбана: как ЕС разблокировал движение Украины к вступлению и что будет дальше. Далее – краткое изложение статьи.

Новость, пришедшая в четверг из Львова, прозвучала настоящей сенсацией.

Именно Дания работала над тем, чтобы успеть до конца своего председательства запустить идею "фронтлоудинга", о которой публично уже более полугода говорят в Киеве и Брюсселе, – и в конце концов успела. Без преувеличения, в последний возможный момент.

Для запуска "фронтлоудинга" решили обойтись вообще без формальных решений Совета ЕС. Только единоличное решение датского председательства, поддержанное Еврокомиссией.

А чтобы официально сообщить о нем всем остальным государствам, Дания созвала неформальную встречу Совета.

Для подчеркивания символизма эту встречу назначили во Львове.

Мари Бьер, ответственная за расширение в датском правительстве, не сдерживала радости. "Я очень горжусь тем, что датское председательство создало новый подход к расширению", – заявила она еще перед началом заседания, на котором это решение должно было быть объявлено.

Бьер, когда вышла к журналистам, имела два главных тезиса, связанных с венгерским вето.

Во-первых, она критиковала венгров, которые являются абсолютно неконструктивными, и поэтому их пришлось обойти.

А во-вторых, министр подчеркивала, что теперь у Венгрии нет возможности блокировать переговорный процесс.

"Теперь все зависит от Украины. Сейчас это на 100% касается украинских реформ, и это будет зависеть от того, как быстро мы сможем двигаться", – признал вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка.

Но нынешний технический процесс, который начался, не избавляет от необходимости договориться с правительством Венгрии – очевидно, уже не нынешним, а следующим, которое будет сформировано по результатам выборов в апреле 2026 года (кто бы его ни возглавил).

Но здесь есть еще одна хорошая новость.

Во Львове, параллельно со всем этим процессом, Украина и ЕС согласовали приоритетный план реформ по вопросам противодействия коррупции и судопроизводства. А в правительстве признали, что это необходимо, чтобы восстановить доверие к реформам в Украине.

Но для Украины крайне важным ресурсом является время. И в Брюсселе это понимают.

Поэтому датская схема предусматривает не поблажки, а ускорение.

Чтобы не терять время, Украина и Еврокомиссия уже сейчас, пока Орбан формально сохраняет свое вето, хотят довести переговорный процесс хотя бы до завершения.

А когда венгерское вето отпадет – на одном заседании открыть переговоры и закрыть их.

