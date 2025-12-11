Качка каже, що новий план від ЄС дозволить відновити довіру до реформ в Україні

Уряд та Єврокомісія підготували перелік пріоритетних реформ у тому числі для того, щоб прибрати проблеми, викликані недавніми скандалами в Україні.

Про це заявив віцепрем'єр Тарас Качка журналістам у Львові після неформального засідання Ради ЄС у загальних справах, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Тарас Качка наголосив, що Україна прихильна до проведення реформ – зокрема, він вважає можливим завершити реформи, передбачені вступними переговорами, протягом менше ніж 24 місяців.

"Україна йде шляхом болючих структурних реформ, та недавня ситуація також може з часом кинути тінь на прихильність України до антикорупційних реформ", – заявив він, очевидно посилаючись на гучне антикорупційне розслідування "Мідас" та пов'язані процеси.

"Саме тому ми разом з комісією зібрали разом ті заходи, які є необхідними тут і зараз, щоб забезпечити дотримання цих реформ, таких як зміни до Кримінального процесуального кодексу або залучення міжнародних експертів до реформування інституцій", – пояснив він.

Як повідомляла "ЄвроПравда", Україна та ЄС після відкриття технічних переговорів узгодили пріоритетний план реформ з 10 пунктів, куди увійшли положення щодо антикорупції та верховенства права.

Раніше у Львові, на неформальному засіданні Ради з загальних справ, ЄС оголосив про запуск нового формату технічних переговорів з Україною, які не залежать від угорського вето.

Детально про формат Frontloading читайте у статті "ЄП" "Завантаження в обхід Орбана".