Почему ЕС должен изменить правила принятия решений и как эта реформа поможет Украине

Политика расширения Европейского Союза, которая исторически была стержнем его стратегии послевоенной интеграции, сейчас столкнулась с глубоким кризисом.

Ситуация, когда государства-члены используют право вето в национальных интересах, часто не связанных с критериями заслуг или Копенгагенскими критериями, разрушает принципы ЕС и ослабляет его способность к коллективным действиям.

О реформе, которую должен провести Евросоюз для выхода из кризиса, читайте в статье старшего аналитика Центра "Новая Европа" Лео Литра Проблема не только в Орбане: почему и как ЕС должен изменить подходы к процессу расширения. Далее – краткое изложение.

В последние годы принятие решений в Европейском Союзе все чаще характеризуется проблемным использованием права вето.

Вето Болгарии в отношении Северной Македонии, вето Греции в отношении Албании или постоянные вето Венгрии в отношении Украины – лишь некоторые, наиболее показательные примеры этой тенденции.

Эта практика, известная как билатерализация, представляет фундаментальную угрозу как для Украины, так и для функционирования Союза. Она отводит процесс принятия решений от коллективных заслуг и общих принципов к национальным интересам и политической торговле, подрывая единство и доверие в ЕС.

Поэтому в ЕС растет поддержка перехода от единодушия к голосованию квалифицированным большинством – это рассматривается как необходимое условие для оптимизации процесса расширения.

Использование пороговых значений – 55% государств-членов, представляющих не менее 65% населения, – предлагает практическое решение проблемы односторонних вето, которые часто блокируют важный прогресс.

Речь идет не только о расширении, но и о сферах внешней, фискальной политики и т.д.

"Время освободиться от оков единодушия", – заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем выступлении "О состоянии Союза".

В контексте переговоров о вступлении Украины голосование квалифицированным большинством обеспечит ряд преимуществ: предотвратит блокирование прогресса отдельными государствами, придаст процессу предсказуемость и эффективность.

По информации автора, до 20 государств-членов ЕС поддерживают идею перехода от единодушия к голосованию квалифицированным большинством для неключевых этапов переговоров – открытия кластеров, определения базовых критериев.

Пилотное внедрение голосования квалифицированным большинством в переговорах с Украиной, в частности по открытию кластеров, глав и принятию базовых критериев, может стать доказательством эффективности.

И это не так просто. Парадоксально, но ЕС нуждается в единодушии, чтобы отойти от единодушия.

Принципиально важно, что в результате геополитических изменений такие реформы должны быть приняты в течение ближайших лет.

"Окно возможностей" существует именно сейчас, когда все ключевые игроки думают об укреплении ЕС.

