Виткофф заявил о "большом прогрессе" после 5-часовых переговоров США и Украины в Берлине

Спецпредставитель президента США Стив Виткофф заявил, что 5-часовые переговоры украинской и американской делегаций по "мирному плану" обеспечили "большой прогресс" и будут продолжены в понедельник.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил вечером 14 декабря в своем X.

Виткофф отметил, что переговоры в Берлине с участием Зеленского, Виткоффа, Кушнера и более широких украинской и американской делегаций длились более 5 часов.

READOUT FROM U.S.-UKRAINE TALKS IN BERLIN, GERMANY:



The meeting in Berlin between President Zelenskyy, Special Envoy Witkoff, Jared Kushner, and delegations from the United States and Ukraine lasted over five hours. Representatives held in-depth discussions regarding the…

"Представители провели подробные обсуждения плана по достижению мира из 20 пунктов, экономических вопросов и других. Прогресс очень большой", – заявил Виткофф, добавив, что встреча продолжится утром 15 декабря.

Перед этим советник Зеленского Дмитрий Литвин также сообщил, что переговоры длились более пяти часов и продолжатся в понедельник утром.

Канцлер Германии Фридрих Мерц был присутствовал на открытии встречи, а затем представители Украины и США продолжили переговоры без него.

Приглашение американцев на встречу в Берлине поступило после напряженного телефонного разговора в среду между Мерцем, Эмманюэлем Макроном, Киром Стармером и Дональдом Трампом, во время которого стороны пытались преодолеть разногласия относительно направления мирных усилий.