Каллас заверила, что ЕС не обсуждает снятие санкций с России

Европейский Союз сейчас не рассматривает возможность снятия санкций с Российской Федерации, а наоборот считает необходимым усилить давление на Россию.



Об этом, отвечая на вопрос корреспондентки "Европейской правды" в Брюсселе, заявила высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас.



ЕС пока не собирается снимать санкции с России, несмотря на мирные переговоры.



"Снятие санкций сейчас не обсуждается... Как я уже отметила, мы должны усилить давление на Россию", – подчеркнула Каллас.



Она напомнила, что государства ЕС решили, что будут вводить санкции в отношении "теневого флота" России на постоянной основе. "Сегодня мы применили санкции к 40 судам и некоторым содействующим лицам. Мы не ждем больших пакетов (санкций – "ЕП"), а на самом деле движемся вперед с теми решениями, которые можем принять", – заявила "ЕвроПравде" главный дипломат ЕС.



Она рассказала, что санкции против "теневого флота" РФ имели огромное влияние на доходы от нефти. "Работа над 20-м пакетом санкций продолжается параллельно, но я считаю, что мы не должны ждать. Мы показали, что не ждем этих пакетов (санкций), а на самом деле быстрее продвигаемся с введением санкций в отношении "теневого флота" на постоянной основе", – подчеркнула чиновница. "Таким образом, мы на самом деле делаем больше, чтобы лишить их (россиян) средств для финансирования этой войны", – резюмировала Кая Каллас.



Как сообщала "Европейская правда", 15 декабря ЕС расширил санкции против "теневого флота" России.

В тот же день Европейский Союз расширил рамки санкционного режима против Беларуси, чтобы он охватывал также гибридные недружественные действия Беларуси против ее европейских соседей.

Кроме этого, Совет ЕС ввел ограничительные меры в отношении еще 12 человек и двух организаций из-за дальнейших гибридных действий России, включая манипулирование иностранной информацией и кибератаки против ЕС, его государств-членов и партнеров.