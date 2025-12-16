Что означает внесение РФ в черный список ЕС и как это повлияет на российскую экономику

3 декабря Европейская комиссия наконец добавила Россию в список стран с высоким уровнем риска.

Причина этого шага – недостаточный контроль РФ в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.

Это долгожданное решение означает, что европейские банки и компании теперь юридически обязаны проводить усиленную проверку клиентов, связанных с Россией.

Цель – еще больше ограничить доступ Кремля к европейской экономике.

О том, сработает ли эта карательная мера, читайте в колонке доцента по международным организациям и многоуровневому управлению Лейденского университета Майлза Келлермана Когда FATF бессилен: какой эффект будет иметь внесение России в черный список ЕС. Далее – краткое изложение.

Автор колонки объясняет, что своим решением Евросоюз стремится усилить давление на Россию, чтобы заставить ее прекратить войну против Украины – особенно в то время, когда Путин пытается воспользоваться своей близостью к президенту США Дональду Трампу, чтобы урегулировать войну на своих условиях.

И хотя многие европейские банки и финансовые учреждения уже считают клиентов с российскими связями высокорисковыми, решение ЕС все же закроет одну лазейку, отмечает Майлз Келлерман.

"Жесткое внимание регуляторов может побудить крупные учреждения уменьшить свою экспозицию к клиентам, связанным с Россией", – пишет доцент.

Но более мелкие игроки – в частности аудиторы, юристы, корпоративные провайдеры, риелторы, платформы цифровых валют и провайдеры азартных игр – имеют менее развитые системы соблюдения правил, объясняет автор колонки.

По его словам, отсутствие России в списках FATF и ЕС позволяло некоторым из этих участников обслуживать сомнительных клиентов.

"Новые юридические обязательства ограничивают такую практику. В то же время решение ЕС не только больно ударит по Кремлю, но и нанесет значительный побочный ущерб невинным российским гражданам, в частности диссидентам, которые живут в Европе и активно выступают против режима Путина", – отмечает Келлерман.

По его мнению, внесение России в черный список лишь незначительно усилит давление ЕС, закрыв пробелы в системе противодействия отмыванию средств (AML).

В то же время символизм независимости ЕС от FATF (международный орган, ведущий глобальный черный список) по мнению автора колонки важен, даже если это решение было принято слишком поздно. "Однако проблему побочного ущерба политики так и не решили", – добавляет доцент.

Пока этого не произойдет, считает автор колонки, способность ЕС вносить страны в перечень высокорисковых будет оставаться болезненным инструментом экономической государственной политики.

Подробнее – в колонке Майлза Келлермана Когда FATF бессилен: какой эффект будет иметь внесение России в черный список ЕС.