Рубио: Иран впервые согласился обсудить свою ядерную программу

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Иран "впервые согласился обсудить" аспекты своей ядерной программы.

Об этом он сказал во вторник, 2 июня, цитирует Sky News, пишет "Европейская правда".

Рубио заявил, что сейчас перед США "открывается перспектива" в переговорах с Ираном.

"Перед нами открывается перспектива – это может произойти сегодня, завтра или на следующей неделе – что впервые, по крайней мере на мою память, они согласились обсудить аспекты своей ядерной программы, о которых еще месяц или год назад они даже не хотели упоминать", – сказал он.

Впрочем, по его словам, из-за "несколько раздробленного" руководства иранского режима получение ответов во время переговоров занимает "несколько дней", что затрудняет процесс.

Отметим, президент США Дональд Трамп заявил, что он достигнет мирного соглашения с Ираном "в течение следующей недели".

1 июня иранские СМИ сообщили, что Тегеран якобы приостановил переговоры с США о потенциальном мирном соглашении в знак протеста против действий Израиля в отношении Ливана.

Президент США сказал, что иранская сторона не сообщала ему о прекращении переговоров с Вашингтоном. Он также заявил о разговоре с премьером Израиля, по итогам которого объявил, что израильские войска, отправившиеся в Ливан, – "уже возвращаются обратно".