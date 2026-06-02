МИД Молдовы вызвал поверенного РФ из-за инцидента с российским дроном в Румынии

МИД Молдовы 2 июня вызвал временного поверенного в делах Российской Федерации Айрата Абдуллина для вручения ноты протеста в связи с дроном, упавшим на здание в румынском Галаце.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает TV8.

Власти в Кишиневе осудили этот акт и выразили солидарность с Румынией.

Согласно сообщению ведомства, "Министерство иностранных дел решительно осуждает этот акт, подчеркивая, что такие действия являются прямым следствием захватнической войны Российской Федерации против Украины и создают серьезные риски для региональной безопасности и безопасности граждан; Республика Молдова выражает полную солидарность с Румынией и пострадавшими лицами".

МИД Молдовы повторно призвал Российскую Федерацию прекратить захватническую войну против Украины, вывести свои военные силы с территории Украины и полностью уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в соответствии с международным правом.

Как отмечается, назначенный посол Российской Федерации в Молдове Олег Озеров находится в отпуске.

Напомним, ночью 29 мая российский ударный беспилотник врезался в крышу жилой многоэтажки в Галаце и взорвался, проломив ее и вызвав пожар в коридоре квартиры на самом высоком этаже. Пострадали двое ее жителей.

Это пока самый серьезный инцидент за все время, когда российские ударные дроны залетали на территорию Румынии и Молдовы.

В Минобороны Румынии в то же утро сообщили, что беспилотник идентифицировали как российский аппарат типа "Герань-2".

На днях румынский президент выступил с противоречивым заявлением – в интервью британской компании BBC Никушор Дан подчеркнул, что Россия должна изменить тактику обстрелов Украины так, чтобы не затрагивать его страну.

