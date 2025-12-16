Зеленский: замороженные активы РФ не покроют потери Украины, но без них мы не устоим

Президент Украины знает об уменьшении поддержки со стороны отдельных европейских государств и подчеркивает безальтернативность решения по замороженным активам России.

Об этом он заявил на пресс-конференции с премьером Нидерландов Диком Схоофом в Гааге, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает полностью использовать 210 млрд евро замороженных российских активов в ЕС в течение нескольких лет – для того, чтобы перекрыть неотложные финансовые потребности.

"Мы рассчитываем, что мы можем получить 40-45 млрд евро на 26 год и так далее, рассчитывая на общую сумму 210 миллиардов", – заявил он.

Президент подчеркнул, что Украина хотела бы использовать средства РФ на восстановление, но стоимость нанесенного ущерба уже такова, что ее не покрыть имеющимися арестованными деньгами.

"Безусловно, мы бы очень хотели использовать это на восстановление нашего государства... Это справедливо, что русские должны платить за разрушения. Но все равно даже 210 млрд будет недостаточно. Сумма потерь в три раза выше", – пояснил он.

Учитывая это, президент подчеркнул, что есть необходимость пустить средства РФ на неотложные расходы, среди которых – расходы на закупку оружия. Он не стал отрицать, что сейчас Украина столкнулась с уменьшением этой помощи.

"Замороженные активы смогли бы сбалансировать уменьшение поддержки в некоторых странах. Я не вижу возможности для Украины без этого стоять крепко. Я не вижу, что мы сможем покрыть такой дефицит какими-то непонятными альтернативами или непонятными обещаниями", – заявил он.

Ранее сообщалось, что Дания существенно сократит военную поддержку Украины в 2026 году.

Между тем, переговоры ЕС с Бельгией по замороженным активам затянулись из-за ее требования дополнительных гарантий.

Премьер Нидерландов Дик Схооф заявил, что источники для репараций мир будет искать после войны.