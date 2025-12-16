Мерц: европейские силы в Украине смогут давать отпор войскам РФ

Канцлер Германии Фридрих Мерц сказал, что "европейские силы Украины", предусмотренные гарантиями безопасности от Европы и США, при определенных обстоятельствах могут оказывать сопротивление российским силам.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом он сказал в интервью телеканалу ZDF во вторник.

На вопрос журналистов о возможных гарантиях безопасности, предложенных США во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине, Мерц ответил, что гаранты должны будут отражать российские силы в случае нарушения любых условий перемирия.

"Мы обеспечим демилитаризованную зону между воюющими сторонами, и, если быть очень конкретным, мы также будем действовать против соответствующих российских вторжений и атак. Мы еще не дошли до этого", – сказал канцлер Германии.

"То, что американцы взяли на себя такое обязательство – защищать Украину в случае прекращения огня, как если бы она была территорией НАТО, – я считаю, что это новая позиция Соединенных Штатов Америки, которая заслуживает внимания", – добавил он.

Напомним, на встрече европейских лидеров в Берлине в понедельник было предложено сформировать силы защиты для обеспечения возможного перемирия в Украине.

В совместном заявлении говорится, что силы под руководством Европы, при поддержке США, будут поддерживать вооруженные силы Украины и обеспечивать безопасность воздушного пространства и морских территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее отметил, что в обсуждениях гарантий безопасности для Украины происходит "серьезное движение вперед".