У Навроцкого заявили: Зеленский должен определиться, хочет ли он дружбы с Польшей

Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что президент Владимир Зеленский должен определиться с тем, хочет ли он дружбы и хороших отношений с Польшей.

Об этом Пшидач сказал в эфире Radio Zet, сообщает "Европейская правда".

Польский чиновник подчеркнул, что "Украина находится в трудном положении, и ей нужно искать друзей".

"Этим потенциальным другом являются Польша и польский президент, но именно украинский президент должен проанализировать, хочет ли он этой дружбы и хороших отношений", – сказал Пшидач, подчеркивая, что "Польша имеет не слишком далеко идущие ожидания, например, по поводу уважения к убитым людям".

Он также добавил, что сейчас у Кароля Навроцкого нет планов относительно визита в Киев.

"Когда-нибудь, в будущем, я могу представить, что такие визиты состоятся, если Киев примет соответствующие решения", – сказал Пшидач.

Он добавил, что приглашение для Владимира Зеленского осуществить визит в Польшу остается в силе.

"Он может приехать в Варшаву в любой момент, но также для того, чтобы мы согласовали определенные вопросы и приняли решение, например, по исторической тематике", – сказал Пшидач.

Напомним, в конце сентября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказывал, что Навроцкий в ближайшее время может осуществить визит в Киев.

В начале октября посол Украины в Польше Василий Боднар рассказал, что украинская сторона готовит двустороннюю встречу на уровне президентов, которая может состояться в ближайшие недели.

В конце октября глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач сказал, что президент Украины Владимир Зеленский должен ехать в Варшаву, если он хочет встречи с Навроцким.