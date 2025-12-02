У Навроцького заявили: Зеленський має визначитися, чи прагне дружби з Польщею

Голова Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марчин Пшидач заявив, що президент Володимир Зеленський повинен визначитись з тим, чи хоче він дружби та добрих відносин з Польщею.

Про це Пшидач сказав в ефірі Radio Zet, повідомляє "Європейська правда".

Польський посадовець підкреслив, що "Україна перебуває у скрутному становищі, і їй слід шукати друзів".

"Цим потенційним другом є Польща і польський президент, але саме український президент повинен проаналізувати, чи хоче він цієї дружби і добрих відносин", – сказав Пшидач, наголошуючи, що "Польща має не надто далекосяжні очікування, наприклад, щодо поваги до вбитих людей".

Він також додав, що наразі у Кароля Навроцького немає планів щодо візиту до Києва.

"Колись, у майбутньому, я можу уявити, що такі візити відбудуться, якщо Київ прийме відповідні рішення", – сказав Пшидач.

Він додав, що запрошення для Володимира Зеленського здійснити візит до Польщі залишається у силі.

"Він може приїхати до Варшави в будь-який момент, але також для того, щоб ми узгодили певні питання і прийняли рішення, наприклад, щодо історичної тематики", – сказав Пшидач.

Нагадаємо, наприкінці вересня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповідав, що Навроцький найближчим часом може здійснити візит до Києва.

На початку жовтня посол України в Польщі Василь Боднар розповів, що українська сторона готує двосторонню зустріч на рівні президентів, яка може відбутись у найближчі тижні.

Наприкінці жовтня голова Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марчин Пшидач сказав, що президент України Володимир Зеленський має їхати до Варшави, якщо він хоче зустрічі з Навроцьким.