Топ-генерал Бундесвера: контакты с Пентагоном в настоящее время прерваны

Кристиан Фройдинг, генеральный инспектор немецкой армии с октября и бывший глава департамента Украины в Министерстве обороны, заявил, что прямая связь с его американскими коллегами недавно была "прервана, полностью прервана".

Об этом он заявил американскому журналу The Atlantic, передает "Европейская правда".

Фройдинг ранее имел тесные связи с Пентагоном. Он сказал, что раньше мог связываться с американскими представителями "круглосуточно", но сейчас это в основном недоступно.

Это заявление прозвучало в контексте описания Фройдингом растущей неопределенности в отношении роли США в Европе.

По данным журнала, он привел в пример тот факт, что Берлин не получил предупреждения о решении Вашингтона приостановить поставки определенных видов вооружения в Украину. Теперь ему приходится прибегать к сложным, косвенным каналам, чтобы получить актуальную информацию о позиции правительства США.

"В нашем посольстве в Вашингтоне есть человек, который пытается найти кого-то в Пентагоне", – цитирует Фройдинга издание.

Генерал высказал свои комментарии в рамках комплексного анализа ситуации с безопасностью в Германии, в котором несколько военных руководителей оценили изменение американской политики при президентстве Дональда Трампа.

Согласно анализу, правительство Германии и Бундесвер с беспокойством наблюдают, что США все больше смещают фокус своей политики безопасности внутрь страны и возлагают большую ответственность на Европу.

В статье Фройдинг описан как человек, который всегда считал поддержку США основой европейской безопасности. Поэтому потеря каналов быстрой связи является для него "тревожным сигналом", особенно учитывая возможные сценарии российского нападения на партнеров НАТО в Восточной Европе. Другие немецкие военные чиновники, цитируемые в статье, выражают подобные опасения относительно снижения надежности трансатлантических отношений.

Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее заявил, что в отношениях Европы и США появился "глубокий раскол", а также предупредил об угрозе со стороны Китая и системных вызовах мировому порядку, которые требуют единого европейского ответа.

Напомним, 5 ноября в Германии состоялось первое заседание новосозданного Совета национальной безопасности.

На первом заседании Совета по нацбезопасности Германии основное внимание уделили принятию "межведомственного плана действий по противодействию гибридным угрозам".