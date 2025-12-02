Топгенерал Бундесверу: контакти з Пентагоном наразі перервані

Крістіан Фройдінг, генеральний інспектор німецької армії з жовтня і колишній глава департаменту України в Міністерстві оборони, заявив, що прямий зв'язок з його американськими колегами нещодавно був "перерваний, повністю перерваний".

Про це він заявив американському журналу The Atlantic, передає "Європейська правда"

Фройдінг раніше мав тісні зв'язки з Пентагоном. Він сказав, що раніше міг зв'язуватися з американськими представниками "цілодобово", але зараз це в основному недоступно.

Ця заява пролунала в контексті опису Фройдінгом зростаючої невизначеності щодо ролі США в Європі. За даними журналу, він навів як приклад той факт, що Берлін не отримав попередження про рішення Вашингтона призупинити поставки певних видів озброєння в Україну.

Тепер йому доводиться вдаватися до складних, непрямих каналів, щоб отримати актуальну інформацію про позицію уряду США.

"У нашому посольстві у Вашингтоні є людина, яка намагається знайти когось у Пентагоні", – цитує Фройдінга видання.

Генерал висловив свої коментарі в рамках комплексного аналізу ситуації з безпекою в Німеччині, в якому кілька військових керівників оцінили зміну американської політики за президентства Дональда Трампа.

Згідно з аналізом, уряд Німеччини та Бундесвер з занепокоєнням спостерігають, що США все більше зміщують фокус своєї політики безпеки всередину країни і покладають більшу відповідальність на Європу.

У статті Фройдінг описаний як людина, яка завжди вважала підтримку США основою європейської безпеки. Тому втрата каналів швидкого зв'язку є для нього "тривожним сигналом", особливо з огляду на можливі сценарії російського нападу на партнерів НАТО у Східній Європі.

Інші німецькі військові посадовці, цитовані в статті, висловлюють подібні побоювання щодо зниження надійності трансатлантичних відносин.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц раніше заявив, що у відносинах Європи і США з’явився "глибокий розкол", а також попередив про загрозу з боку Китаю та системні виклики світовому порядку, які вимагають єдиної європейської відповіді.

Нагадаємо, 5 листопада в Німеччині відбулось перше засідання новоствореної Ради національної безпеки.

На першому засіданні Ради з нацбезпеки Німеччини основну увагу приділили ухваленню "міжвідомчого плану дій щодо протидії гібридним загрозам".