Венгрия хочет получить от ЕС 17,4 млрд евро на оборону

Венгрия повысила свой запрос на оборонные средства Европейского Союза по программе SAFE до 17,4 млрд евро.

Об этом говорится в публикации агентства Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Сначала Венгрия стремилась получить 16,2 млрд евро в рамках программы ЕС Security Action for Europe (SAFE).

Теперь Будапешт повысил свой запрос, ссылаясь на "реальные потребности" модернизации вооруженных сил и свою "преданность" членству в ЕС и НАТО, говорится в заявлении Минэкономики Венгрии во вторник.

Первоначальный объем запроса Венгрии по программе SAFE был третьим по величине в ЕС – на уровне с Францией, уступая лишь Польше и Румынии.

По данным Минэкономики, средства SAFE, которые ЕС может одобрить уже в начале следующего года, помогут сократить для Венгрии процентные расходы по долгу.

Министерство также отметило, что авансовый платеж в размере 15% может поступить уже весной 2026 года.

Венгрия уже тратит больше всего в ЕС на процентные платежи по долгу в соотношении к ВВП. Венгерское правительство планирует увеличить объемы заимствований в иностранной валюте в следующем году, чтобы покрыть растущие потребности в финансировании после того, как Орбан повысил расходы накануне выборов, пытаясь остановить падение рейтинга перед голосованием в апреле.

Орбан неоднократно использовал ЕС и его исполнительный орган, Еврокомиссию, как политическую мишень. Правительство продолжает кампанию с билбордами, обвиняя Брюссель в затягивании войны России против Украины через предоставление Киеву денег и оружия.

Экспансионизм России стал движущей силой для создания плана SAFE объемом 150 млрд евро, направленного на усиление оборонных возможностей ЕС.

Правительство Орбана неоднократно заявляло, что, в отличие от большинства союзников по ЕС и НАТО, не считает Россию угрозой своей безопасности.

Ранее сообщалось, что Финляндия хочет заимствовать 1 млрд евро на оборонные закупки через SAFE.

Польша направит часть своих средств, которые привлечет в рамках SAFE (всего более 43 млрд евро), на оборону восточной границы.

Подробно о механизме SAFE читайте в статье 150 млрд евро на перевооружение: что такое SAFE и что от него может получить Украина.