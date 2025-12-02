Угорщина хоче отримати від ЄС 17,4 млрд євро на оборону

Угорщина підвищила свій запит на оборонні кошти Європейського Союзу за програмою SAFE до 17,4 млрд євро.

Про це йдеться у публікації агентства Bloomberg, пише "Європейська правда".

Спершу Угорщина прагнула отримати 16,2 млрд євро у межах програми ЄС Security Action for Europe (SAFE).

Тепер же Будапешт підвищив свій запит, посилаючись на "реальні потреби" модернізації збройних сил та свою "відданість" членству в ЄС і НАТО, йдеться у заяві Мінекономіки Угорщини у вівторок.

Першопочатковий обсяг запиту Угорщини за програмою SAFE був третім за величиною в ЄС – на рівні з Францією, поступаючись лише Польщі та Румунії.

За даними Мінекономіки, кошти SAFE, які ЄС може схвалити вже на початку наступного року, допоможуть скоротити для Угорщини відсоткові витрати за боргом.

Міністерство також зазначило, що авансовий платіж у розмірі 15% може надійти вже навесні 2026 року.

Угорщина вже витрачає найбільше в ЄС на відсоткові платежі за боргом у співвідношенні до ВВП. Угорський уряд планує збільшити обсяги запозичень в іноземній валюті наступного року, щоб покрити зростаючі потреби у фінансуванні після того, як Орбан підвищив витрати напередодні виборів, намагаючись зупинити падіння рейтингу перед голосуванням у квітні.

Орбан неодноразово використовував ЄС та його виконавчий орган, Єврокомісію, як політичну мішень. Уряд продовжує кампанію з білбордами, звинувачуючи Брюссель у затягуванні війни Росії проти України через надання Києву грошей і зброї.

Експансіонізм Росії став рушійною силою для створення плану SAFE обсягом 150 млрд євро, спрямованого на посилення оборонних спроможностей ЄС.

Уряд Орбана неодноразово заявляв, що, на відміну від більшості союзників по ЄС і НАТО, не вважає Росію загрозою своїй безпеці.

Раніше повідомляли, що Фінляндія хоче запозичити 1 млрд євро на оборонні закупівлі через SAFE.

Польща скерує частину своїх коштів, які залучить у межах SAFE (всього понад 43 млрд євро), на оборону східного кордону.

Детально про механізм SAFE читайте у статті 150 млрд євро на переозброєння: що таке SAFE і що від нього може отримати Україна.