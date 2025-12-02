Сибига: заявления Путина второй день свидетельствуют, что он не планирует заканчивать войну

Министр иностранных дел Андрей Сибига обратил внимание на последние заявления кремлевского хозяина Владимира Путина, призвав партнеров усилить давление на Россию для завершения войны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на X.

Глава МИД сказал, что Путин второй день подряд "делает заявления, которые свидетельствуют о том, что он не планирует заканчивать войну".

"Вчера он заявил, что готов воевать всю зиму. Сегодня он угрожает морским портам и свободе судоходства. И эти угрозы прежде всего направлены на Одессу, о которой президент Трамп говорил с большой теплотой", – добавил он.

Сибига сказал, что Украина поддерживает мирные усилия США и работала с ними и европейскими партнерами над усилиями по достижению справедливого мира в этой войне.

"Теперь пришло время заставить источник войны в Москве положить ей конец", – добавил министр.

Разведывательные данные, имеющиеся в распоряжении Североатлантического альянса, не свидетельствуют о готовности Путина к мирному соглашению.

Сам глава Кремля обвинил Европу в том, что она "прервала" контакты с РФ, а также заявил, что она "мешает" США и "мирному плану" американского президента Дональда Трампа.