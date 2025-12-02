Сибіга: заяви Путіна другий день свідчать, що він не планує закінчувати війну

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга звернув увагу на останні заяви кремлівського господаря Владіміра Путіна, закликавши партнерів посилити тиск на Росію для завершення війни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на X.

Глава МЗС сказав, що Путін другий день поспіль "робить заяви, які свідчать про те, що він не планує закінчувати війну".

"Учора він заявив, що готовий воювати всю зиму. Сьогодні він погрожує морським портам і свободі судноплавства. І ці погрози насамперед спрямовані на Одесу, про яку президент Трамп говорив з великою теплотою", – додав він.

Сибіга сказав, що Україна підтримує мирні зусилля США і працювала з ними та європейськими партнерами над зусиллями з досягнення справедливого миру в цій війні.

"Тепер настав час змусити джерело війни в Москві покласти їй край", – додав міністр.

Розвідувальні дані, що є у розпорядженні Північноатлантичного Альянсу, не свідчать про готовність Путіна до мирної угоди.

Сам очільник Кремля звинуватив Європу у тому, що та "обірвала" контакти з РФ, а також заявив, що вона "заважає" США і "мирному плану" американського президента Дональда Трампа.