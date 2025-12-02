Путин: Европа отмежевалась от переговоров и препятствует усилиям Трампа

Глава Кремля Владимир Путин обвинил Европу в том, что та "оборвала" контакты с РФ, а также заявил, что она "мешает" США и "мирному плану" американского президента Дональда Трампа.

Об этом он заявил во вторник, 2 декабря, цитирует "Интерфакс", пишет "Европейская правда".

Путин заявил, что европейцы "обижаются", что их "как бы отстранили от ведения переговоров".

"Но я хочу отметить, что их никто не отстранял, они сами отстранились. У нас с ними был тесный контакт, потом они раз – и резко оборвали контакты с Россией. Это их инициатива", – сказал глава Кремля.

Он заявил, что результаты действующих "мирных инициатив" европейцам "тоже не нравятся", и они начали мешать администрации Соединенных Штатов и Трампу достичь мира с помощью переговоров.

"Сами отказались от мирных переговоров и президенту Трампу мешают", – сказал Путин.

Также глава Кремля заявил, что "не намерен" воевать с Европой, но готов к этому.

Его заявления прозвучали перед встречей с американской делегацией в составе спецпосланника США Стива Уиткоффа и зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что американская делегация сразу после встречи в Кремле передаст сигналы Украине.

Также напомним, что вечером 30 ноября по украинскому времени во Флориде состоялись переговоры команды Трампа и украинской делегации по "мирному плану". В американских СМИ начали появляться детали о том, как проходила почти пятичасовая встреча и о чем шла речь.