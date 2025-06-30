СМИ: в Иране в частных беседах удивлялись, что удары США были не столь разрушительными

Соединенные Штаты Америки перехватили сообщения между иранскими чиновниками, в которых они заявили, что атака США по ядерным объектам Ирана была менее разрушительной, чем они ожидали.

Об этом The Washington Post сообщили четыре осведомленных собеседника, пишет "Европейская правда".

По словам собеседников, в перехваченных сообщениях, которые должны были быть конфиденциальными, иранские чиновники высказывали предположения о том, почему удары, нанесенные по приказу президента Дональда Трампа, не были такими разрушительными и масштабными, как они ожидали.

В Белом доме не опровергли, что такой перехват разговора между иранцами действительно имел место, однако отвергли выводы о неразрушительном ударе и раскритиковали журналистов газеты.

"Позор, что Washington Post помогает людям совершать преступления, публикуя вырванные из контекста утечки информации. Представление о том, что неназванные иранские чиновники знают, что произошло под сотнями футов завалов, – это нонсенс. Их программа ядерного оружия завершена", – сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

В Офисе директора Национальной разведки журналистам сказали, что "один фрагмент перехваченной информации сам по себе не отражает полной разведывательной картины".

"Один телефонный звонок между неназванными иранцами – это не то же самое, что оценка разведывательных данных, которая учитывает совокупность доказательств из многочисленных источников и методов", – сказал собеседник.

Напомним, недавно Трамп потребовал уволить журналистов CNN и New York Times, которые подготовили материалы, поставившие под сомнение эффективность ударов США по ядерным объектам Ирана.

Между тем, по данным FT, предварительные оценки разведки, предоставленные европейским правительствам, свидетельствуют о том, что запасы высокообогащенного урана в Иране остались в основном нетронутыми после ударов США.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Пентагон начал уголовное расследование по потенциальной утечке секретного отчета Агентства военной разведки о ударах по Ирану.

А государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что после американского удара Иран "значительно отдален от создания ядерного оружия".

Директор Центрального разведывательного управления США Джон Ретклифф подтвердил эту информацию.