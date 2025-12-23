СМИ: Украина попросила Польшу об экстрадиции ученого РФ за раскопки в Крыму

От Украины поступил запрос на экстрадицию Польшей задержанного российского археолога Александра Б. в связи с незаконными раскопками в оккупированном Крыму.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Журналисты узнали, что украинский запрос на экстрадицию Александра Б. поступил в Окружную прокуратуру Варшавы.

В Польше сначала должны будут оценить формальное соответствие запроса всем требованиям, после чего будут проверять наличие причин для неприемлемости экстрадиции задержанного.

После этого прокуратура сформирует свою позицию по этому вопросу и передаст ее в суд вместе с украинским запросом.

Вероятно, одновременно в суд подадут ходатайство о продлении содержания под стражей задержанного, поскольку срок истекает 13 января. Окончательное решение об экстрадиции будет принимать суд.

Напомним, о задержании российского ученого, которого Украина разыскивает за проведение незаконных археологических раскопок в оккупированном Крыму, стало известно в начале декабря. Его взяли под стражу в одном из отелей Варшавы, во время его поездки по Европе с лекциями.

Скорее всего, речь идет об Александре Бутягине, которому в ноябре 2024 года Служба безопасности Украины заочно объявила о подозрении.

В Кремле назвали это задержание "произволом" и заявили, что будут работать над освобождением археолога.