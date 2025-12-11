В Кремле возмутились задержанием в Польше российского археолога

Представитель Кремля Дмитрий Песков возмутился задержанием польскими правоохранителями российского археолога, которого Украина разыскивает за проведение незаконных археологических раскопок в оккупированном Крыму.

Его слова цитирует РБК, передает "Европейская правда".

Польские правоохранители не называли фамилии россиянина, но речь, вероятно, шла об Александре Бутягине, которому в ноябре 2024 года Служба безопасности Украины заочно объявила о подозрении.

Российские СМИ пишут, что речь действительно шла о Бутягине. Этот инцидент вызвал волну возмущения в Кремле.

"Это правовой беспредел. Абсолютно. Мы будем требовать, естественно, по дипломатическим каналам права на защиту интересов нашего гражданина", – заявил Песков.

По словам Пескова, сейчас самое главное – освободить россиянина.

"Но, принимая во внимание оголтелость, которая царит в отношении нашей страны в Варшаве, это не самая подходящая для поездок наших граждан страна", – добавил он.

Как писали, ожидается, что теперь Украина направит Польше официальный запрос об экстрадиции. Когда эти документы поступят, суд рассмотрит их и решит, есть ли основания для экстрадиции подозреваемого в Украину.

За преступление, в котором подозревают Бутягина, ему предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от одного до 10 лет.

Напомним, 7 декабря Польша подала запросы на "красные" ордера на арест Интерпола в отношении украинских граждан Евгения Иванова и Александра Кононова, которых следствие считает исполнителями диверсий на польской железной дороге по заказу РФ.

Перед этим в Польше приняли заочное решение об аресте обоих подозреваемых и выдали европейский ордер на арест одного из украинцев.

Речь идет о подрыве железной дороги возле села Мика и подкладывании объектов на железнодорожную инфраструктуру возле станции Пулавы 15-16 ноября.

По выводам следствия, речь идет о диверсии в интересах России. Подозреваемые въехали в Польшу по фальшивым документам и провели в стране всего несколько часов, после чего выехали в Беларусь.