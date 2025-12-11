СМИ: в Польше задержали ученого РФ, которого Украина разыскивает за незаконные раскопки в Крыму

Польские СМИ узнали, что известный российский ученый, которого Украина разыскивает за проведение незаконных археологических раскопок в оккупированном Крыму, был арестован в Польше.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

Известный российский ученый и представитель Эрмитажа Александр Б. был задержан польскими сотрудниками Агентства внутренней безопасности (ABW).

В Украине его обвиняют в уничтожении объектов культурного наследия в оккупированном Крыму: ущерб оценивается в более чем 200 млн гривен. Вероятно, речь идет об Александре Бутягине, которому в ноябре 2024 года Служба безопасности Украины заочно объявила о подозрении.

По данным польского вещателя, российский археолог прочитал серию лекций в Европе. Он проезжал через Варшаву по дороге из Нидерландов на Балканы. Агенты ABW задержали его на прошлой неделе.

Фото: RMF24

Польские правоохранители допросили его в окружной прокуратуре в Варшаве. Он отказался давать показания.

После допроса прокурор, на основании правил экстрадиции и положений польско-украинского соглашения о правовой помощи, подал в суд ходатайство о временном задержании разыскиваемого российского гражданина.

Суд согласился с этим ходатайством и решил содержать россиянина под стражей в течение 40 дней.

Ожидается, что теперь Украина направит Польше официальный запрос об экстрадиции. Когда эти документы поступят, суд рассмотрит их и решит, есть ли основания для экстрадиции подозреваемого в Украину.

За преступление, в котором его подозревают, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от одного до 10 лет.

Как отметил вещатель, российская дипломатическая миссия уже проинформирована о задержании российского гражданина.

