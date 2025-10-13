Совет ЕС одобрил новое торговое соглашение с Украиной

13 октября государства ЕС приняли условия нового торгового соглашения с Украиной, которое должно заменить "торговый безвиз", срок действия которого завершился в июне 2025 года.

Об этом говорится в сообщении Совета ЕС, передает "Европейская правда".

Это решение является продолжением предварительной договоренности о пересмотре углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС (DCFTA), достигнутой Европейской комиссией и Украиной 30 июня 2025 года с целью создания долгосрочной, предсказуемой и взаимовыгодной торговой базы в более широком контексте процесса вступления Украины в Европейский Союз.

"Сегодняшнее решение подтверждает непоколебимую и многогранную поддержку Украины со стороны ЕС после трех лет неспровоцированной и неоправданной военной агрессии со стороны России. Мы помогаем Украине в военном и финансовом плане, но мы также должны помочь ей, способствуя либерализации торговли", – заявил Ларс Лёкке Расмуссен, министр иностранных дел Дании, которая председательствует в Совете ЕС.

"И ЕС, и Украина выиграют от отмены таможенных пошлин, что приведет к устойчивой экономической стабильности, крепких торговых отношений и дальнейшей интеграции Украины с ЕС", – добавил он.

Согласованная в понедельник позиция ЕС будет способствовать увеличению торговых потоков между ЕС и Украиной, одновременно гарантируя, что доступ Украины к рынку будет зависеть от ее постепенного приведения в соответствие с производственными стандартами Евросоюза по благополучию животных, пестицидов и ветеринарных препаратов.

Кроме того, она учитывает специфические потребности определенных сельскохозяйственных секторов ЕС путем создания надежного защитного механизма, который любая сторона может активировать в случае нарушения рыночных отношений.

Она также гарантирует, что доступ к рынку наиболее чувствительных продуктов, таких как сахар, мясо птицы, яйца, пшеница, кукуруза и мед, будет оставаться более ограниченным. Полная либерализация будет рассматриваться только для определенных нечувствительных продуктов, таких как молоко и молочные продукты.

После принятия решения Советом Евросоюза, Комитет ассоциации Украина-ЕС на заседании в торговом составе примет решение в рамках процесса пересмотра в соответствии со статьей 29 (4) Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

На прошлой неделе новую редакцию текста соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли одобрили послы ЕС.

Как сообщала "Европейская правда", 30 июня стало известно, что Еврокомиссия завершила переговоры с Украиной относительно основных принципов пересмотра углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС после завершения действия автономных торговых мер (АТЗ), которые вводили льготный режим для украинских экспортеров до 5 июня 2025 года.

После завершения переговоров, Тарас Качка сообщил о деталях обновленного соглашения.

Стоит заметить, что Польша, Словакия, Венгрия, Болгария и Румыния заявили, что новое торговое соглашение с Украиной может дестабилизировать агрорынки Евросоюза.