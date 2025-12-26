Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом в воскресенье

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в воскресенье, 28 декабря, он встретится со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал во время онлайн-общения с журналистами в пятницу.

Зеленский рассказал, что намерен обсудить на встрече с Трампом широкий круг вопросов.

"Я думаю, что именно в воскресенье, во Флориде, у нас будет встреча с президентом Трампом. Мы будем обсуждать гарантии безопасности, там несколько документов в этом блоке. И желательно найти возможность, чтобы обсудить их все. Далее экономическое соглашение, там пока базовые наработки", – отметил он.

Президент также добавил, что его встреча с Трампом призвана доработать проект мирного соглашения.

Он отметил, что намерен обсудить с Трампом все вопросы, "в которых у нас есть разногласия".

Ранее Зеленский заявил о договоренности о встрече с Трампом в ближайшее время. СМИ сообщали, что встреча состоится 28 декабря в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго.

А 24 декабря президент Украины впервые раскрыл содержание "мирного плана" из 20 пунктов, согласованного с США.

Между тем из Москвы поступили сигналы, что Россия будет требовать существенных изменений в проект "мирного плана", согласованного Украиной и США.