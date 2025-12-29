Норвегия увеличивает поддержку украинских фермеров

Норвегия направит 40 миллионов крон (около 168 млн грн) в поддержку сельского хозяйства в Украине.

Как передает "Европейская правда" со ссылкой на сайт правительства Норвегии, эти средства будут израсходованы через Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН.

"У России много способов, которыми она пытается поставить украинский народ на колени. Один из них – уничтожить способность страны производить продукты питания для собственного населения и продукты питания на экспорт. Норвегия поддерживает усилия ООН, направленные на то, чтобы украинские фермеры могли продолжать работать",– правительственный сайт цитирует заявление норвежского министра.

Как сообщается, эти средства будут направлены на картирование и обеспечение безопасности обрабатываемых земель, прямую поддержку производства продуктов питания (украинские сельские хозяйства получают высококачественные семена, теплицы с резервуарами для хранения воды и орошения), а также на защиту и восстановление скота. В частности, домохозяйства будут обеспечены только вылупленными цыплятами, денежной помощью и ваучерами на корм и ветеринарные услуги.

Как отмечается, с начала полномасштабного вторжения РФ, Норвегия оказала поддержку сельскохозяйственным проектам ООН на сумму 150 миллионов норвежских крон (около 630 млн грн). Из них 42,7 миллионов норвежских крон (180 млн грн) было направлено на обследование земель, загрязненных минами.

Напомним, ранее стало известно, что Норвегия профинансирует очередную партию американского оружия для Украины и предоставляет для этого более 267 млн евро.