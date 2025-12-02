ЕС нашел решение, чтобы склонить Бельгию к поддержке "репарационного займа" Украине

Европейская комиссия срочно разрабатывает юридическое решение, призванное развеять опасения Бельгии по поводу использования замороженных российских активов для предоставления Украине кредита.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Бельгия опасается, что механизм санкций, на основании которых 140 миллиардов евро российских активов в настоящее время заморожены на территории ЕС, может быть в какой-то момент не продлен – например, путем вето Венгрии или Словакии.

В таком случае Бельгия, на территории которой находится большинство замороженных российских активов, будет вынуждена немедленно вернуть эти средства России – включая те, которые были использованы для займа Украине.

Чтобы устранить этот риск, Еврокомиссия хочет воспользоваться положением статьи 122 Договора о ЕС, которое позволяет правительствам принимать решения "в духе солидарности между государствами-членами в отношении мер, соответствующих экономической ситуации".

Еврокомиссия хочет интерпретировать это так, что для решения о замораживании санкций будет достаточно квалифицированного большинства, а не единогласного решения, что лишит Венгрию потенциального права вето.

Один из дипломатов ЕС, который общался с Politico, сказал, что эта стратегия является способом "обеспечить поддержку Бельгии".

По данным Politico, европейские юристы также считают, что статья 122 Договора о ЕС может использоваться и для изменения срока продления санкций с шести месяцев до трех лет.

Окончательное юридическое предложение должно быть представлено в среду, сказали собеседники Politico.

Как известно, Бельгия считает, что лоббируемая Европейской комиссией схема предоставления Украине "репарационных займов" с использованием замороженных активов России изначально является неправильной и не учитывает уже озвученные ранее предостережения бельгийских властей.

Ранее СМИ сообщили, что европейские страны разрабатывают "план Б" на случай, если они не смогут договориться об использовании замороженных активов России для предоставления репарационного займа Украине, чтобы страна не осталась без финансирования в начале 2026 года.