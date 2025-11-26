СМИ: ЕС работает над "планом Б" на случай неудачи с репарационным займом Украине

Европейские страны разрабатывают "план Б" на случай, если они не смогут договориться об использовании замороженных активов России для предоставления репарационного займа Украине, чтобы страна не осталась без финансирования в начале 2026 года.

Об этом говорится в публикации Politico, сообщает "Европейская правда".

На саммите месяц назад лидеры ЕС надеялись согласовать предложение об использовании замороженных резервов Москвы для предоставления Украине репарационного кредита в размере 140 млрд евро, но эта идея до сих пор вызывает замечания в Бельгии, на территории которой хранится большая часть росактивов.

Несмотря на интенсивные переговоры между Бельгией и Еврокомиссией в течение последних недель, у бельгийского премьера Барта де Вевера все еще есть опасения относительно юридической ответственности.

Поэтому в Брюсселе сейчас размышляют о том, как помочь Украине в случае, если предложение о репарационном кредите не будет готово вовремя, чтобы лидеры ЕС могли его одобрить на саммите 18 декабря.

По словам четырех источников, одним из вариантов, который набирает поддержку, является "переходный" кредит, финансируемый за счет заимствований ЕС, чтобы поддержать Украину в первые месяцы 2026 года.

Это даст больше времени для организации полноценного репарационного кредита с использованием росактивов таким образом, который устроит Бельгию, чтобы обеспечить долгосрочное решение.

Двое дипломатов заявили, что Украине могут предложить погасить начальный переходный кредит ЕС после получения финансирования из долгосрочного репарационного кредита.

Послы стран ЕС обсудили возможные варианты с Европейской комиссией на встрече в Брюсселе во вторник.

По словам одного из чиновников, осведомленного о ходе обсуждений, такие страны, как Франция, Германия, Нидерланды, Литва и Люксембург, призвали комиссию продолжить работу над предложениями по финансированию Украины.

В долгосрочной перспективе репарационный кредит широко рассматривается как единственный вариант для Украины.

Страны-члены ЕС не желают использовать свои национальные бюджеты для предоставления Украине денежных грантов. Многие из них уже борются с бюджетным дефицитом и высокими расходами на заимствования. Поэтому ключевым моментом считается убедить бельгийцев присоединиться к этой инициативе.

"Мы надеемся, что сможем развеять их сомнения. Мы действительно не видим никакого другого возможного варианта, кроме репарационного кредита", – сказал один из источников.

Одной из идей может быть "объединение варианта репарационного кредита с одним из других вариантов", сказал дипломат.

Но это "не должно занять слишком много времени, потому что, конечно, сейчас есть ощущение срочности, и оно неотложное", добавил он.

Издание предполагает, что самым большим препятствием будет то, что такой вид заимствований ЕС потребует единодушной поддержки 27 стран-членов, а Венгрия уже давно выступает против новых мер, направленных на финансирование Украины.

В понедельник Европейская комиссия заявила, что продолжает работу над подготовкой проекта предоставления Украине "репарационных займов" на базе замороженных активов России в 2026-27 годах, несмотря на переговоры по мирному плану для Украины.

План ЕС с репарационным займом Украине с использованием российских активов затормозил из-за опасений Бельгии, на территории которой хранится основная часть росактивов в ЕС и которая опасается юридических последствий такого решения.