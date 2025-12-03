В Польше говорят, что от решения о финансировании Украины "зависит судьба войны"

Принятие Европейским Союзом решения об источниках стабильного финансирования Украины на следующие годы может стать решающим для будущего войны России против Украины.

Как передает корреспондент "Европейской правды", об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в кулуарах министерского заседания НАТО в Брюсселе 3 декабря.

Сикорский считает, что решение о предоставлении Украине финансовой помощи в 2026-27 годах может определить судьбу войны, поскольку оно может побудить хозяина Кремля Владимира Путина к заключению мирного соглашения.

"Я соглашаюсь с Бельгией относительно принципа – а именно, что риск принятия решения о замороженных российских активах должен быть распределен, и что Бельгия нуждается в механизме поддержки (backstop). Но дьявол кроется в деталях", – заявил Сикорский, отвечая на вопрос о "репарационных займах" для Украины.



Он уточнил, что еще не имел возможности ознакомиться с правовым текстом о предоставлении Украине "репарационных займов", представленным сегодня Европейской Комиссией.



"Он (правовой текст относительно росактивов – "ЕП") должен быть качественным. И тогда я надеюсь, что Бельгия изменит свое мнение – поскольку это решающая карта, которую мы, как Европа, можем положить на стол в поддержку Украины", – подчеркнул польский министр.



"Судьба войны может зависеть от этого решения", – отметил он.



Сикорский подчеркнул, что ЕС "нужно убедить премьер-министра Бельгии", что продолжающиеся мирные переговоры не означают, что решение о росактивах является менее необходимым – наоборот, оно более необходимо.



"Только когда Путин увидит, что Украина имеет финансовую поддержку на два-три года, он пересмотрит свои условия и ограничит свои амбиции и станет более склонен к заключению мирного соглашения", – убежден Радослав Сикорский.



Как сообщала "Европейская правда", Радослав Сикорский также сообщил, что взнос Польши в инициативу стран НАТО PURL по покупке американского оружия для Украины составит $100 млн.



В этот же день глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен 3 декабря объявила два решения по финансированию Украины в 2026-27 годах, одно из них предлагает использовать средства от замороженных российских активов в ЕС для предоставления Украине "репарационного займа".



Еще до объявления нового предложения Еврокомиссией министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил, что оно категорически неприемлемо.