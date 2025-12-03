У Польщі кажуть, що від рішення про фінансування України "залежить доля війни"

Прийняття Європейським Союзом рішення про джерела стабільного фінансування України на наступні роки може стати вирішальним щодо майбутнього війни Росії проти України.

Як передає кореспондентка "Європейської правди", про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в кулуарах міністерського засідання НАТО в Брюсселі 3 грудня.

Сікорський вважає, що рішення про надання Україні фінансової допомоги у 2026-27 роках може визначити долю війни, оскільки воно може спонукати господаря Кремля Владіміра Путіна до укладення мирної угоди.

"Я погоджуюся з Бельгією щодо принципу – а саме, що ризик ухвалення рішення про заморожені російські активи має бути розподілений, і що Бельгія потребує механізму підтримки (backstop). Але диявол криється в деталях", – заявив Сікорський, відповідаючи на питання про "репараційні позики" для України.

Він уточнив, що ще не мав нагоди ознайомитися з правовим текстом щодо надання Україні "репараційних позик", представленим сьогодні Європейською Комісією.

"Він (правовий текст щодо росактивів – "ЄП") має бути якісним. І тоді я сподіваюся, що Бельгія змінить свою думку – оскільки це вирішальна карта, яку ми, як Європа, можемо покласти на стіл на підтримку України", – підкреслив польський міністр.

"Доля війни може залежати від цього рішення", – наголосив він.

Сікорський наголосив, що ЄС "треба переконати прем'єр-міністра Бельгії", що триваючі мирні переговори не означають, що рішення про росактиви є менш необхідним – натомість воно є більш необхідним.

"Тільки коли Путін побачить, що Україна має фінансову підтримку на два-три роки, він перегляне свої умови та обмежить свої амбіції і стане більш схильним до укладення мирної угоди", – переконаний Радослав Сікорський.

Як повідомляла "Європейська правда", Радослав Сікорський також повідомив, що внесок Польщі в ініціативу країн НАТО PURL із купівлі американської зброї для України складе $100 млн.

Цього ж дня глава Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн 3 грудня оголосила два рішення щодо фінансування України у 2026-27 роках, одне з них пропонує використати кошти від заморожених російських активів у ЄС для надання Україні "репараційної позики".

Ще до оголошення нової пропозиції Єврокомісією міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево заявив, що вона є категорично неприйнятною.

Норвегія оголосила, що дає ще пів мільярда на американську зброю для ЗСУ.