Уступки территориями и членством в НАТО: СМИ показали все пункты "мирного плана" США

"Мирный план", разработанный командой Трампа в консультациях с РФ, предусматривает ряд новых уступок со стороны Украины – в том числе членство в НАТО, что не упоминалось в предыдущих утечках об этом документе.

Об этом сообщает Axios, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, этот проект передал президенту Украины американский генерал Дэн Дрисколл во время визита в Киев, а президент Украины сказал, что "готов обсудить" его с Трампом и командой.

Неназванный чиновник США сказал Axios, что у Трампа рассматривают документ как такой, который может изменяться в ходе дискуссий со сторонами, и что Украина якобы положительно отреагировала на ряд пунктов и смогла внести туда некоторые свои пункты.

Пункты плана следующие:

1. Подтверждение суверенитета Украины.

2. Подписание между Россией, Украиной и Европой комплексного "соглашения о ненападении", после которого споры последних 30 лет будут считаться урегулированными.

3. Россия отказывается от попыток экспансии, а НАТО – от новых расширений, следовательно, речь идет об отказе Украины от вступления в НАТО.

4. Диалог между Россией и НАТО при посредничестве США для урегулирования "всех вопросов безопасности и создания условий для деэскалации" в целях глобальной безопасности.

5. Надежные гарантии безопасности для Украины. По этому пункту анонимный собеседник из США уверяет, что со стороны Штатов Украина получит конкретные гарантии – это первое такое предложение за время последних переговоров, но пока неизвестно, о каких именно гарантиях идет речь.

6. Украина обязуется ограничить армию 600 тысячами военнослужащих (сейчас это до 850 тысяч, в предвоенное время – около 250 тысяч).

7. Украина соглашается закрепить в конституции отказ от членства в НАТО, а Альянс должен включить в свои уставы пункт об отказе от принятия Украины в будущем.

8. НАТО не будет размещать свои силы в Украине. Прямо не говорится о том, что это означает и невозможность отдельных государств из "коалиции решительных", не в рамках совместных мероприятий НАТО, разместить свой сдерживающий контингент, однако Axios интерпретировал это таким образом.

9. В Польше могут размещаться европейские истребители.

10. Соединенные Штаты со своей стороны "получат компенсацию за гарантию".

Украина потеряет гарантии, если "нападет на Россию", в том числе если "ударит ракетой по Москве или Петербургу".

В случае новой агрессии России против Украины будет "решительный скоординированный военный ответ", восстановление всех санкций, отозвано "признание новых территорий" и обнулены все преимущества, которые РФ получает по данному документу.

11. У Украины не отбирают право вступления в ЕС и она будет иметь "краткосрочный доступ с преференциями к европейскому рынку, пока этот вопрос рассматривается" (напомним, ЕС не привлекали к переговорам по документу).

12. Глобальный пакет мер для восстановления Украины, предусматривающий, но не исключительно

создание Фонда развития Украины для инвестиций в развивающиеся отрасли, в том числе передовые технологии, дата-центры, предполагается добыча минералов и развитие инфраструктуры.

США обещают сотрудничество с Украиной для совместного восстановления, развития, модернизации и эксплуатации украинской газовой инфраструктуры, включая трубопроводы и газохранилища;

Предусматриваются совместные усилия для восстановления местностей, пострадавших от войны.

Всемирный банк должен разработать специальный пакет финансирования для ускорения этих усилий.

13. С России снимают санкции и реинтегрируют ее в мировую экономику. Снятие санкций должно быть поэтапным, что будет обсуждаться в деталях в дальнейшем. США начинают долгосрочное экономическое сотрудничество с РФ для "взаимного развития", которое будет охватывать энергетику, природные ресурсы, в том числе добычу редкоземельных металлов в Арктике, ШИ, дата-центры и т. д.

Россию приглашают вернуться в Группу восьми, откуда ее выгнали после агрессии против Украины в 2014 году.

Замороженные активы России не возвращаются к ней автоматически в полном объеме. 100 миллиардов долларов должны быть инвестированы в возглавляемые США усилия по восстановлению и инвестициям в Украину, при этом США будут получать 50% доходов от этой деятельности. Европа должна добавить еще 100 миллиардов на инвестиции в восстановление Украины.

Замороженные в Европе российские средства должны быть разморожены. Остальные замороженные активы должны быть вложены в отдельный американо-российский инвестиционный механизм для реализации проектов в определенных сферах для "укрепления отношений и увеличения взаимного интереса не возвращаться к конфликту".

15. Создание совместной американо-российской рабочей группы по вопросам безопасности для "продвижения и надзора за соблюдением" всех пунктов этого документа.

16. Россия должна закрепить в законодательстве политику отказа от агрессии в отношении Европы и Украины.

17. США и Россия согласятся продлить действие договоров о нераспространении и контроле над ядерным оружием, включая START I Treaty.

18. Украина соглашается сохранять безъядерный статус.

19. Оккупированная Запорожская АЭС должна быть запущена в работу под надзором МАГАТЭ, произведенная электроэнергия будет поровну распределяться между Украиной и РФ 50/50. Нет упоминаний о том, что станция должна вернуться под контроль Украины.

20. Украина и Россия должны "внедрить в школе и обществе программы, направленные на продвижение взаимопонимания и толерантности к различным культурам, искоренение расизма и предрассудков". Украина и РФ должны "отменить все дискриминационные меры" и гарантировать права "на украинские и российские (вероятно, имеют в виду язык) СМИ и образование".

Должны быть запрещены "любая нацистская идеология и деятельность".

Украина должна принять законодательство ЕС о защите языковых меньшинств и религиозной толерантности.

21. Оккупированные Россией Крым, Луганская и Донецкая области будут признаны как "де-факто российские", в том числе Соединенными Штатами.

Украина должна отдать в том числе неоккупированную часть Донецкой области. Эта территория будет считаться демилитаризованной буферной зоной и будет международно признана как "российская", но присутствие российских войск там будет запрещено.

В Херсонской и Запорожской областях боевые действия остановятся по линии фронта, и по ней будет признаваться де-факто контроль РФ над оккупированными территориями.

Россия должна уйти с других территорий, которые контролирует за пределами этих пяти областей.

22. После согласования такого урегулирования в отношении оккупированных территорий Украины и РФ, и Украина обязуются не менять эту ситуацию силой, а в случае такого сценария вышеупомянутые гарантии безопасности не будут действовать.

23. Россия обязуется не препятствовать Украине в использовании Днепра для коммерческой деятельности, должны быть заключены договоренности о свободной транспортировке зерновых через Черное море.

24. Должен быть создан гуманитарный комитет для обмена военнопленных и погибших "всех на всех", освобождения всех гражданских заложников, в том числе возвращения украинских детей.

25. Украина должна провести выборы в течение 100 дней (очевидно, с момента подписания документа).

26. Предусматривается полная амнистия сторон за все, что произошло во время войны, и отказ от дальнейших претензий или исков.

27. Соглашение является юридически обязательным. Для мониторинга его выполнения должен быть создан Совет мира во главе с Трампом, а за нарушения предусматриваются санкции (похожее решение Трамп придумал для сектора Газа).

28. пункт предусматривает немедленное прекращение боевых действий после того, как стороны согласятся на эти условия; Украина и РФ должны отвести силы в определенные места для начала выполнения соглашения.

В Офисе президента Украины в четверг публично сообщили, что Владимир Зеленский получил от американской стороны проект плана и готов к его обсуждению.

Зеленский в ближайшие дни рассчитывает обсудить с президентом Трампом имеющиеся дипломатические возможности и основные пункты, необходимые для мира.

Временная поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис сказала, что украинская и американская стороны обсудили "агрессивный график" усилий по завершению войны против Украины.