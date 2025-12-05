Почему Молдова прервала молчание по приднестровскому вопросу и при чем здесь Трамп

За последнюю неделю правительство в Кишиневе, от которого очень редко звучат заявления о восстановлении целостности страны из-за непопулярности темы в обществе, прервало молчание и сделало несколько заявлений по приднестровской проблеме.

Кишинев отказался от своего базового подхода.

Теперь правительство Майи Санду публично и однозначно отвергает "геополитическое решение" приднестровской проблемы, называет его недопустимым и говорит, что Молдову нужно объединить не по западному, а по молдавскому плану.

Причина такой активизации и корректировки позиции в том, что в Вашингтоне не слишком скрывают свою готовность уступать европейским интересам.

О том, как Молдова реагирует на новые геополитические реалии, читайте в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Приднестровью выращивают план. Почему "мирный процесс" Трампа напугал также Молдову. Далее – краткое ее изложение.

В среду вице-премьер по евроинтеграции Молдовы Валериу Киверь провел пресс-конференцию, на которой заявил, что Кишинев окончательно похоронил формат "5+2" и отметил, что Россия не будет иметь голоса в новых форматах по Приднестровью.

Заявление вице-премьера касалось связи украинских мирных переговоров и приднестровского урегулирования. Киверь выступил категорически против их объединения в единый пакет.

"Мы не хотим быть частью пакета урегулирования конфликта", – заявил он.

Вице-премьер добавил, однако, что Молдова может быть привлечена к обсуждению архитектуры безопасности региона.

Это заявление противоречит тем надеждам на разрешение конфликта, которые звучали в Молдове до недавнего времени – хотя и непублично.

Многочисленные источники "Европейской правды" ранее заявляли, что именно комплексное решение конфликта в регионе представляется одним из путей – пожалуй, наиболее реальным – для того, чтобы заставить Россию уйти также из Молдовы. Были надежды, что крупные мировые силы, такие как США, а также достижения ВСУ на фронте смогут сделать то, чего сам Кишинев не способен достичь.

Но изменение этого подхода вполне понятно. Оно – вынужденное.

То, что сейчас происходит на американско-российско-украинском переговорном треке, порой ужасает, ведь администрация США в своей готовности уступать Кремлю европейские интересы выходит за пределы самых скептических прогнозов.

Кто даст гарантии, что следующей такой уступкой президента США Дональда Трампа не станет Молдова?

При этом Кишинев может узнать об этом в последний момент (ни Вашингтон, ни тем более Кремль явно не планируют консультироваться заранее – они даже в пунктах по ЕС этого не делают).

А не участвуя в переговорном процессе, Кишинев будет иметь ограниченный инструментарий, чтобы это остановить.

Поэтому есть логика в том, чтобы заранее публично задекларировать: Молдова не принимает вариант того, что приднестровский конфликт будет решен по договоренности мировых сверхдержав. То есть без Кишинева.

Но это заявление имеет смысл только в том случае, если Молдова сделает также следующий шаг и представит свое видение реинтеграции Приднестровья. Потому что заявления о том, что Кишинев отвергает чужие мирные инициативы и планы, могут быть эффективными только в том случае, если Молдова имеет свой план, на котором настаивает.

А этого пока нет.

Сейчас в правительстве Молдовы говорят, что готовят свое видение, свой план реинтеграции, сотрудничая при этом с ЕС и США.

И если Молдова будет тянуть время, то может столкнуться с чужой стратегией реинтеграции. С согласия Кишинева или без.

