Обещание Туска Украине, Болгария приостанавливает помощь ВСУ, Иран сбил вертолёт США: новости дня

Зеленський поговорив з Віткоффом та Кушнером, а потім з Макроном. В Естонії, куди він прибув на саміт Нордично-Балтійської вісімки, український президент наголосив на важливості участі Європи в переговорах про завершення російсько-української війни.

Єврокомісія презентувала новий, 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії, а головного прокурора Міжнародного кримінального суду відсторонили через звинувачення у сексуальних домаганнях.

Все важливе і цікаве за вівторок, 9 червня – в дайджесті "Європейської правди".

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Щодо переговорів

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з представниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

"Вдячний за готовність працювати максимально активно вже цими тижнями, щоб дати поштовх дипломатії для завершення війни Росії проти України", – зазначив він.

Потім Зеленський обговорив зі своїм французьким візаві Емманюелем Макроном деталі розмови із спецпосланцями американського президента Дональда Трампа.

"Усі наявні перспективи маємо використати, щоб активізувати дипломатію та наблизити закінчення війни Росії проти України. Готуємось до формату G7 у Франції, і важливо, щоб були сильні результати", – зазначив український президент.

Він повідомив, що мав "дуже змістовну" розмову із Макроном, під час якої вони ще раз обговорили основні пункти розмови, яка пройшла за день до того у Лондоні, а також скоординували наступні кроки.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск обурився тим, що його країну не запросили до участі в саміті лідерів Британії, Франції, Німеччини (так званий формат E3) та України в Лондоні 7 червня.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Європа обов’язково має бути стороною переговорного процесу щодо завершення російсько-української війни, і лідери на саміті обговорювали цю тему.

Також він зазначив, що його листи, адресовані американському лідеру Дональду Трампу та правителю РФ Владіміру Путіну, дали конкретні результати.

Саміт Нордично-Балтійської вісімки

Сьогодні президент Володимир Зеленський та його дружина Олена прибули з візитом до Естонії – на саміт Нордично-Балтійської вісімки (Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія та Швеція).

Зеленський у Таллінні підписав угоду про дрони з новим прем’єром Латвії, обговорив з прем’єром Швеції реалізацію домовленостей щодо Gripen, а також провів переговори з лідерами Фінляндії й Норвегії протиповітряну оборону та європейський захист від балістики.

Сьогодні уряд Норвегії оголосив про виділення 109 млн євро цього року на розробку, закупівлю та на постачання морських безпілотників від норвезької та української оборонної промисловості.

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен наголосила на поглибленні оборонної співпраці з Україною.

"Європа не може переозброїтися ефективно без України. І наша підтримка Україні – це не благодійність, це самооборона", – наголосила вона.

На спільному брифінгу лідерів Нордично-Балтійської вісімки Зеленський наголосив, що Росія сподівається завдяки інцидентам із заблукалими українськими безпілотниками зіпсувати відносини між Україною та її близькими партнерами – країнами Балтії і Фінляндією.

Він зазначив, що Україна може відправляти експертні групи до країн Балтії, які допоможуть їм у захисті від "заблукалих" дронів, що в останні місяці все частіше залітають у повітряний простір цих держав.

"Ми зробили це в Близькому Сході і це працювало. Зараз ми готові зробити те саме з нашими близькими партнерами в Європі. Ми готові до цього", – сказав президент.

Він додав, що одним з рішень може бути укладання drone deal – угоди, яка регулюватиме таку співпрацю.

Сьогодні, у день проведення саміту, у тисяч споживачів в Естонії раптово зникло світло, а у Фінляндії підтвердили порушення свого повітряного простору військовим літаком РФ 27 травня.

Болгарія зупиняє допомогу ЗСУ

В новому уряді Болгарії заявили про припинення військової допомоги Україні.

Тим часом Німеччина виділить 300 млн євро на чеську снарядну ініціативу для України.

Цих коштів має вистачити на закупівлю приблизно 50 000 одиниць боєприпасів для України.

Німеччина є найбільшим іноземним донором чеської ініціативи з постачання боєприпасів, на яку минулого року було виділено загалом один мільярд євро.

До речі, у Німеччині суттєво зросла частка новоприбулих українських чоловіків.

Презентація нового пакета санкцій

Єврокомісія презентувала новий, 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії.

Новий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії зосередиться на енергетиці, фінансових послугах та криптовалютах, торгівлі та рибальстві.

За словами топдипломатки ЄС Каї Каллас, у новий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії увійде понад 30 підприємств, причетних до виробництва дронів, а також інші компанії та експортні позиції, які надають підтримку військово-промисловому РФ.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що Єврокомісія також хоче заборонити в’їзд колишніх російських комбатантів до Європейського Союзу.

"Ми вперше пропонуємо заборонити в’їзд до Європейського Союзу будь-кому, хто проходив службу в збройних силах Росії від початку війни", – заявила вона.

Варто зауважити, що тепер 21-й пакет санкцій проти Росії має бути розглянутий та одноголосно схвалений Радою ЄС.

Обіцянка Туска для України

Нордично-Балтійська вісімка за відкриття всіх кластерів для України у червні–липні.

Президент Володимир Зеленський анонсував важливі політичні рішення Європейського Союзу цього літа щодо майбутнього членства України.

Президент Естонії Алар Каріс виступив за якнайшвидше відкриття усіх кластерів на переговорах про вступ України до ЄС.

Польський прем’єр Дональд Туск пообіцяв, що Польща "не торгуватиме підтримкою українських амбіцій" на шляху вступу України в ЄС.

Ці слова пролунали у контексті запитання про можливе блокування переговорних кластерів у процесі вступу України до ЄС з огляду на свічну історичну суперечку між країнами.

"Польща підтримуватиме Україну на її шляху до Європи на умовах, які будуть європейськими, безпечними та вигідними для Польщі", – заявив Туск.

Водночас він закидає українській стороні брак історичного розуму через скандал з "Героями УПА".

"Я переконаний, що, можливо, занадто повільно, можливо, з опором, але це починає доходити до українців", – зазначив він.

Спікер польського Сейму Влодзімеж Чажастий закликав не допустити ескалації конфлікту між Польщею та Україною щодо присвоєння українському підрозділу найменування "Героїв УПА".

Тим часом Верховна Рада ухвалила суперечливий "євроінтеграційний" проєкт щодо судової реформи, а також ухвалила "закон про OLX", що є умовою отримання кредитного траншу від ЄС.

Про те, як в ЄС вирішили приймати Україну і до чого Києву треба бути готовим, читайте в статті Нові кроки до вступу в ЄС. Яку ідею привезла до Києва Марта Кос та що може піти не так.

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