Германия выделит 300 млн евро на чешскую инициативу по поставкам боеприпасов для Украины

Германия выделит ещё 300 миллионов евро на чешскую инициативу по поставкам боеприпасов Украине.

Об этом в Берлине сообщил немецкий министр обороны Борис Писториус после переговоров с чешским министром обороны Яромиром Зуной, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Этих средств должно хватить на закупку примерно 50 000 единиц боеприпасов для Украины.

"Германия играет важную роль как поставщик военной техники и боеприпасов и вместе с нашей оборонной промышленностью вносит значительный вклад в безопасность Европы", – заявил Зуна во время своего визита в Берлин. Он подчеркнул ответственность, которую Германия взяла на себя за безопасность и оборону Европы.

После встречи Писториус объявил, что Берлин выделит дополнительные 300 миллионов евро на чешскую инициативу по поставкам боеприпасов. Он назвал инициативу важным инструментом помощи стране, которая уже пятый год сопротивляется российскому вторжению, и поблагодарил Чехию за ее продолжение.

Германия является крупнейшим иностранным донором чешской инициативы по поставкам боеприпасов, на которую в прошлом году было выделено в общей сложности один миллиард евро.

Чехия запустила проект в 2024 году, главным образом при поддержке бывшего премьер-министра Петра Фиалы, который представил предложение на встрече европейских лидеров в феврале 2024 года, и президента Петра Павела.

Инициатива заключается в поиске доступных боеприпасов крупного калибра на мировых рынках, обеспечении их закупки за средства стран-партнеров и последующей транспортировке в Украину.

Нынешняя коалиция партий ANO, SPD и "Автомобилистов" сначала рассматривала возможность ее прекращения. В итоге было решено сохранить административную и организационную роль Чехии, но государство больше не участвует в самих закупках.

Именно эту позицию правительства критикуют оппозиционные политики. "Шаг Германии – это отличная новость. Премьер-министр Андрей Бабиш должен пересмотреть свою позицию и также предоставить Украине боеприпасы против России", – заявил депутат и бывший министр иностранных дел Ян Липавский.

Проведенный в феврале опрос показал, что около 62% граждан Чехии поддерживают продолжение инициативы по закупке боеприпасов для Украины.

В свою очередь в НАТО говорили, что так называемая "чешская инициатива", которую используют для закупки оружия для ВСУ на рынках других государств, нашла значительно больше снарядов, чем ожидалось.