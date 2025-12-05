Дания существенно сократит военную поддержку Украины в 2026 году

В 2026 году Дания запланировала выделить на военную помощь Украине 9,4 млрд крон (1,26 млрд евро), тогда как в прошлом году эта сумма составляла 16,5 млрд крон (2,21 млрд евро), а годом ранее – почти 19 млрд крон (2,54 млрд евро).

Об этом сообщает DR, пишет "Европейская правда".

Как указано, об этом говорится в ответе министр обороны Дании Троэльса Лунда Поульсена на запрос Комитета по вопросам обороны.

В публикации приводятся данные Кильского института, согласно которым Дания является страной, которая предоставила Украине наибольшую поддержку в процентах от ВВП.

Поэтому, по мнению члена комитета по вопросам обороны Саймона Коллерупа, "естественно, что мы видим стабилизацию уровня поддержки, которая предоставляется".

"Мы решили быть одной из стран, которые в начале войны взяли на себя лидерство, оказав масштабную поддержку. Я также считаю справедливым сказать, что эта поддержка несколько превышает то, что фактически диктует размер нашей страны. Поэтому я считаю вполне естественным, что поддержка уменьшается", – сказал он.

Между тем другой член оборонного комитета Стинус Линдгрин, который запросил отчет, считает, что сейчас не время сокращать поддержку Украины.

"Я думаю, что нам следует вернуться к уровню, на котором мы были в предыдущие годы... Если посмотреть на ситуацию в Украине сейчас, она является критической. Сейчас не время сокращать наши амбиции. Ни в Дании, ни на международном уровне", – отметил он.

В свою очередь Коллеруп убежден, что другие страны должны выйти вперед по объему помощи для Украины.

"Мы – небольшая страна со здоровой экономикой и высокой способностью к принятию решений, поэтому мы фактически смогли найти в нашей экономике средства для оказания масштабной поддержки в начале. Но я также верю, что есть место для других стран, чтобы выйти в лидеры", – добавил он.

Всего с начала полномасштабного российского вторжения Дания предоставила Украине помощь на 70 млрд датских крон (9,38 млрд евро).

Напомним, в ноябре Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония объявили 13 ноября о том, что они профинансируют совместный пакет вооружений для Украины, которые будут закупаться в США.

Перед тем правительство и профильный парламентский комитет Дании во вторник согласовали детали нового, 28-го по счету пакета военной помощи Украине на общую сумму 1,4 млрд датских крон (217 млн долларов).