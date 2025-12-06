Глава внешней политики Европейского Союза Кая Каллас прокомментировала новую резкую оценку Европы в стратегии национальной безопасности, опубликованной администрацией Дональда Трампа.

Ее слова цитирует Politico, передает "Европейская правда".

Выступая на панельной дискуссии во время Доха-форума, Каллас отметила, что хотя критические замечания администрации США могут иметь некоторое основание, Европа должна более уверенно относиться к собственной силе, в частности в отношениях с Россией.

"Европа недооценивает свою собственную силу, например, в отношении России. Мы должны быть более уверенными в себе, это бесспорно", – заявила она.

В 33-страничном документе утверждается, что европейские страны сталкиваются с "цивилизационным уничтожением", отчасти из-за того, что они принимают мигрантов. В нем обвиняются некоторые европейские правительства в несправедливой цензуре определенных политических партий – в основном ультраправых.

Также высказывается мнение, что европейцы являются препятствием в усилиях по прекращению войны в Украине.

Администрация Трампа четко дает понять, что по-прежнему считает европейские страны важными союзниками, но также указывает, что будет пытаться поддержать ультраправые партии на континенте.

В ответ на вопрос модератора панели, журналистки CNN Кристиан Аманпур, о том, считают ли США Европу "врагом", Каллас опровергла такое утверждение, подчеркнув, что трансатлантические отношения остаются важными.

"США по-прежнему являются нашим крупнейшим союзником", – сказала она, добавив, что хотя Европа и США могут не всегда соглашаться по различным вопросам, обе стороны должны сохранять единство.

Недавно советник президента США Алекс Брузевиц посетил Германию, где заявил лидерам ультраправой партии "Альтернатива для Германии", что он считает их "смелыми визионерами", которые формируют будущее страны.

Отметим, после того как Федеральное ведомство по защите конституции классифицировало всю партию "Альтернатива для Германии" как правоэкстремистскую, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что это "не демократия, а тирания под маской".

Стоит также напомнить, что депутаты Бундестага Штеффен Котре и Райнер Ротфус от ультраправой "Альтернативы для Германии" планируют командировку в Сочи в середине ноября.