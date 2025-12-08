Литва рассматривает приостановку пассажирского сообщения с Беларусью

В связи с тем, что Латвия собирается приостановить регулярное пассажирское сообщение с Россией и Беларусью, министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович заявил, что стоит рассмотреть возможность принятия подобных мер в ответ на растущие угрозы безопасности со стороны Беларуси.

Его слова цитирует LRT, передает "Европейская правда".

Кондратович заявил, что это может быть одной из мер.

"Вопрос заключается в том, как это повлияет на белорусский режим и будет ли это иметь реальный эффект, или, наоборот, только усилит враждебность к Европейскому Союзу и другим странам", – сказал он.

Кондратович заявил, что планирует обсудить этот вопрос со своими латвийскими и польскими коллегами во время встреч в Брюсселе на этой неделе, подчеркнув, что любое решение должно быть скоординировано на региональном уровне.

По данным Виргиниюса Чишкаускаса из Литовской администрации по безопасности транспорта, Литва сейчас имеет 24 регулярных маршрута с Беларусью, с примерно 25 ежедневными отправлениями в каждом направлении через открытые пограничные переходы.

Отмечается, что Министерство транспорта Латвии уже готовит проект постановления правительства о приостановлении регулярных маршрутов в Беларусь и Россию. Министр транспорта Атис Швинка заявил, что предложение основывается на соображениях безопасности и может быть пересмотрено, если ситуация изменится.

По этому плану, регулярные пассажирские автобусные перевозки будут прекращены, а существующие разрешения перевозчикам будут аннулированы или не возобновлены.

Отметим, на протяжении месяцев Литва систематически страдает от налетов белорусских метеозондов, которые переносят контрабандные сигареты.

В частности, в субботу, 6 декабря, аэропорт в Вильнюсе сообщил о приостановлении работы из-за признаков запуска метеозондов с территории Беларуси.

Министерство внутренних дел Литвы предлагает объявить по всей стране экстремальную ситуацию из-за угрозы гражданской безопасности, которую представляют контрабандные воздушные шары, залетающие из Беларуси.

В начале декабря премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что может снова закрыть границу с Беларусью, если контрабанда воздушными шарами будет продолжать поступать в страну. Однако, по ее словам, этот шаг необходимо координировать с США.