Литва розглядає призупинення пасажирського сполучення з Білоруссю

У зв'язку з тим, що Латвія збирається призупинити регулярне пасажирське сполучення з Росією та Білоруссю, міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович заявив, що варто розглянути можливість вжиття подібних заходів у відповідь на зростаючі загрози безпеці з боку Білорусі.

Його слова цитує LRT, передає "Європейська правда".

Кондратович заявив, що це може бути одним із заходів.

"Питання полягає в тому, як це вплине на білоруський режим і чи матиме це реальний ефект, чи, навпаки, лише посилить ворожість до Європейського Союзу та інших країн", – сказав він.

Кондратович заявив, що планує обговорити це питання зі своїми латвійськими та польськими колегами під час зустрічей у Брюсселі цього тижня, наголосивши, що будь-яке рішення має бути скоординоване на регіональному рівні.

За даними Віргініюса Чішкаускаса з Литовської адміністрації з безпеки транспорту, Литва наразі має 24 регулярні маршрути з Білоруссю, з приблизно 25 щоденними відправленнями в кожному напрямку через відкриті прикордонні переходи.

Зазначається, що Міністерство транспорту Латвії вже готує проєкт постанови уряду про призупинення регулярних маршрутів до Білорусі та Росії. Міністр транспорту Атіс Швінка заявив, що пропозиція ґрунтується на міркуваннях безпеки і може бути переглянута, якщо ситуація зміниться.

За цим планом, регулярні пасажирські автобусні перевезення будуть припинені, а існуючі дозволи перевізникам будуть анульовані або не поновлені.

Зазначимо, впродовж місяців Литва систематично страждає від нальотів білоруських метеозондів, які переносять контрабандні сигарети.

Зокрема, у суботу, 6 грудня, аеропорт у Вільнюсі повідомив про призупинення роботи через ознаки запуску метеозондів з території Білорусі.

Міністерство внутрішніх справ Литви пропонує оголосити по всій країні екстремальну ситуацію через загрозу цивільній безпеці, яку становлять контрабандні повітряні кулі, що залітають з Білорусі.

На початку грудня прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене заявила, що може знову закрити кордон з Білоруссю, якщо контрабанда повітряними кулями продовжуватиме надходити в країну. Однак, за її словами, цей крок необхідно координувати зі США.