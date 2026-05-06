Сибига провел телефонный разговор с главой МИД Грузии

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обсудил двусторонние отношения и взаимодействие с главой МИД Грузии Макой Бочоришвили.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сообщил на платформе X.

Сибига отметил, что этот разговор был продолжением диалога после контактов между министрами в кулуарах саммита Европейского политического сообщества в Ереване.

В ходе беседы главы МИД Украины и Грузии отметили конструктивный диалог между странами. Стороны также согласились с взаимной заинтересованностью в нормализации украинско-грузинских отношений.

Отдельно Сибига и Бочоришвили обсудили взаимодействие в рамках международных организаций.

Министры также подтвердили готовность к развитию двустороннего сотрудничества и поддержанию активных контактов.

Напомним, 4 мая президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита Европейского политического сообщества в Ереване впервые встретился с премьером Грузии Ираклием Кобахидзе.

Кобахидзе и ряд других лиц из правящей партии Грузии в 2024 году оказались под 10-летними санкциями Украины.

Кобахидзе после беседы с Зеленским отметил, что, несмотря на существующие сложности, между двумя странами сохраняется "очень долгая история дружбы", и грузинская сторона готова сделать все для нормализации отношений между государствами.

