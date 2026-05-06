Макрон призвал США и Иран снять блокаду Ормузского пролива

Президент Франции Эммануэль Макрон в беседе с иранским коллегой Масудом Пезешкианом призвал Иран и США к безоговорочной отмене блокады Ормузского пролива.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Макрон сообщил на платформе X.

В телефонном разговоре с иранским президентом лидер Франции выразил обеспокоенность эскалацией конфликта и осудил удары Тегерана по гражданской инфраструктуре Объединенных Арабских Эмиратов и нескольким судам.

Макрон призвал все стороны конфликта вернуться к режиму полной свободы судоходства в Ормузском проливе.

Он добавил, что этому готова способствовать многонациональная оборонная миссия, организованная Францией и Великобританией.

"Я призвал президента Ирана воспользоваться этой возможностью и намерен обсудить этот вопрос с президентом Трампом. Восстановление спокойствия в Персидском заливе будет способствовать продвижению переговоров по ядерной программе, баллистическим ракетам и региональной ситуации", – сообщил Макрон.

В среду Министерство обороны Франции объявило об отправке авианосца "Шарль де Голль" в Красное море и Аденский залив с целью подготовки к предстоящей миссии по восстановлению свободного судоходства в Ормузском проливе.

Также СМИ сообщили, что Белый дом считает близким согласование с Ираном одностраничного меморандума о взаимопонимании, который должен положить конец конфликту и определить рамки для более детальных переговоров по ядерным вопросам.

В то же время в Иране заявили, что изучают американский меморандум о взаимопонимании и впоследствии передадут свой ответ через пакистанских посредников.