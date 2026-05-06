Зачем Зеленский пошел навстречу премьеру Грузии и чего ожидать от Тбилиси

4 мая в Ереване во время саммита Европейского политического сообщества произошло событие, которое на первый взгляд кажется абсурдным – президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с политиком, включенным в украинский санкционный список. Более того, этот разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

Речь идет о встрече с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе – политиком, ранее отличившимся рядом недружественных по отношению к Украине заявлений. В Украине некоторое время даже обсуждали, стоит ли признавать легитимность его премьерства, а официальный Киев не сдерживался в высказываниях при описании пророссийской (как считают украинские власти) политики Тбилиси.

В таких обстоятельствах даже небольшая встреча стала настоящей сенсацией. Фактически это был обмен мнениями в кулуарах саммита, но не спонтанный, а заранее спланированный.

О том, зачем команда Владимира Зеленского решила инициировать такую встречу, читайте в колонке соучредителя "Европейской правды" Юрия Панченко Предложение для Тбилиси: меняет ли Украина курс в отношении Грузии. Далее – краткое изложение.

Автор колонки отмечает, что нынешняя встреча состоялась в ситуации, когда внешнеполитическая обстановка для Грузии существенно изменилась на фоне поражения венгерского премьера Виктора Орбана на парламентских выборах и приближающейся смены власти в этой стране.

"Виктор Орбан был стойким защитником грузинской власти, в том числе блокируя санкции ЕС и другие идеи о наказании Тбилиси за разворот политики с европейского на пророссийский вектор. Достаточно вспомнить, что Орбан приехал в Тбилиси на следующий день после парламентских выборов 2024 года, тем самым легитимизировав крайне сомнительную победу "Грузинской мечты", – пишет Юрий Панченко.

Он не видит оснований надеяться, что роль Орбана переймет другой лидер в ЕС.

Так же не оправдались надежды официального Тбилиси на налаживание контактов с США. Что, собственно, и доказал недавний региональный визит вице-президента США Джей Ди Венса, который посетил Ереван и Баку, но проигнорировал Тбилиси.

"В такой ситуации Киев неожиданно делает шаг навстречу грузинским властям", – отмечает соучредитель "Европейской правды".

Формат краткой встречи в кулуарах саммита не предполагает глубоких переговоров и корректировки позиции. Однако он дает возможность послать определенный политический сигнал.

"Этот сигнал можно описать так: дальнейшее втягивание Тбилиси в орбиту влияния РФ не соответствует интересам ни Украины, ни самой Грузии. И Киев готов помочь даже нынешней грузинской власти избежать российского "плена", – считает автор колонки.

Есть ли основания ожидать пересмотра позиции Грузии в отношении Украины? Панченко считает, что последние заявления грузинской власти дают основания для осторожного оптимизма.

"Мы готовы сделать все, чтобы эти отношения максимально восстановились и чтобы это отразилось на контактах между правительствами. С нашей стороны могут быть предприняты все разумные шаги", – прокомментировал впоследствии беседу с украинским президентом Ираклий Кобахидзе.

Конечно, это заявление не содержит никакой конкретики. Однако ближайшие недели должны показать, как восприняли в Тбилиси украинское предложение и готовы ли там к корректировке своего курса.

Или наоборот – Россия настолько сильно взяла под контроль "Грузинскую мечту", что там уже не могут позволить себе таких шагов.

