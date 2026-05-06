СМИ: в Румынии ожидают, что формирование нового правительства затянется на несколько недель

Временное правительство Румынии под руководством премьер-министра Илие Боложана, вероятно, проработает ещё более месяца, поскольку консультации с партиями по поводу формирования новой коалиции могут затянуться.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Digi24 со ссылкой на источники.

Президент Румынии Никушор Дан должен провести сначала неформальные, а затем официальные переговоры с лидерами партий по поводу формирования нового правительства.

В то же время в эти дни Дан будет сосредоточен на саммите "Бухарестской девятки", который состоится 13 мая, а потому окончательного решения по поводу коалиции в ближайшее время не ожидается.

Как сообщалось, 6 мая президент Румынии начал консультации с политическими партиями по поводу формирования нового правительства – после того, как проевропейское правительство Илие Боложана не пережило вотума недоверия.

5 мая парламент Румынии поддержал вотум недоверия правительству Илии Боложана, из которого перед этим вышли семь членов Социал-демократической партии; Национально-либеральная партия после этого решилаперейти в оппозицию.

Президент Румынии Никушор Дан в своем первом заявлении после отставки правительства Боложана выразил уверенность, что следующий кабинет продолжит прозападный курс страны.