Британия расширяет программу для защиты подводной инфраструктуры от угроз РФ

Великобритания активизирует работу над программой "Атлантический бастион", усиливая подводную оборону на фоне роста российской активности.

Старший офицер Королевской морской пехоты Великобритании обнародовал обновленную информацию о программе "Атлантический бастион" в связи с усилением беспокойства последними действиями России, в частности относительно шпионского корабля "Янтарь", который был замечен вблизи вод Великобритании.

Как отмечается, программа "Атлантический бастион", объявленная в рамках Стратегического обзора обороны, объединит автономные транспортные средства и искусственный интеллект с военными кораблями и беспилотниками для выявления угроз подводной инфраструктуре и ее защиты.

Министерство обороны страны заявило, что это "прямая реакция на возобновление активности российских подводных лодок и подводных средств", включая инцидент со шпионским кораблем "Янтарь", который в прошлом месяце был замечен в британских водах.

В этом году проект привлек совокупные инвестиции в размере 14 млн фунтов стерлингов (около $18,3 млн) от Министерства обороны страны и промышленности. В Британии надеются, что технология может быть внедрена в следующем году.

Всего 26 компаний из Британии и Европы подали предложения по этому проекту.

Как отмечается, министр обороны Джон Хили посетил военно-морскую базу в Портсмуте, чтобы ознакомиться с некоторыми ранними технологиями, которые могут быть использованы в рамках проекта "Атлантический бастион".

В них вошли, в частности, Rattler – беспилотная дистанционно управляемая лодка; экспериментальная беспилотная подводная лодка Excalibur; SG-1 Fathom – подводный планер.

SG-1 Fathom. Фото: Sky News

Ratllet. Фото: Sky News

"Люди не должны сомневаться в новых угрозах, стоящих перед Великобританией и нашими союзниками под водой, где противники нацелены на инфраструктуру, которая является столь важной для нашего образа жизни", – сказал Хили.

Представитель Министерства обороны отметил, что "Атлантический бастион" объединит корабли, подводные лодки, самолеты и беспилотники с помощью технологии акустического обнаружения на базе искусственного интеллекта и интегрирует их в цифровую сеть наведения.

Напомним, в ноябре у британских берегов заметили российский шпионский корабль "Янтарь". Тогда в Лондоне даже предупредили о готовности к военному ответу, если его действия начнут представлять угрозу. В Москве по-хамски ответили на это предупреждение.

4 декабря стало известно, что Великобритания и Норвегия заключают масштабное соглашение об оборонном сотрудничестве для защиты подводной инфраструктуры, предусматривающее совместную деятельность флотов обоих государств в северной части Атлантического океана.