Британія розширює програму для захисту підводної інфраструктури від загроз РФ

Велика Британія активізує роботу над програмою "Атлантичний бастіон", посилюючи підводну оборону на тлі зростання російської активності.

Про це пише Sky News, передає "Європейська правда".

Старший офіцер Королівської морської піхоти Великої Британії оприлюднив оновлену інформацію про програму "Атлантичний бастіон" у зв'язку з посиленням занепокоєння щодо останніх дій Росії, зокрема щодо шпигунського корабля "Янтарь", який був помічений поблизу вод Британії.

Як зазначається, програма "Атлантичний бастіон", оголошена в рамках Стратегічного огляду оборони, поєднає автономні транспортні засоби та штучний інтелект з військовими кораблями та безпілотниками для виявлення загроз підводній інфраструктурі та її захисту.

Міністерство оборони країни заявило, що це "пряма реакція на відновлення активності російських підводних човнів та підводних засобів", включно з інцидентом зі шпигунським кораблем "Янтарь", який минулого місяця був помічений в британських водах.

Цього року проєкт залучив сукупні інвестиції в розмірі 14 млн фунтів стерлінгів (близько $18,3 млн) від Міністерства оборони країни та промисловості. У Британії сподіваються, що технологія може бути впроваджена наступного року.

Всього 26 компаній з Британії та Європи подали пропозиції щодо цього проєкту.

Як зазначається, міністр оборони Джон Гілі відвідав військово-морську базу в Портсмуті, щоб ознайомитися з деякими ранніми технологіями, які можуть бути використані в рамках проєкту "Атлантичний бастіон".

До них увійшли, зокрема, Rattler – безпілотний дистанційно керований човен; експериментальний безпілотний підводний човен Excalibur; SG-1 Fathom – підводний планер.

SG-1 Fathom. Фото: Sky News

Ratllet. Фото: Sky News

"Люди не повинні сумніватися в нових загрозах, що стоять перед Великою Британією та нашими союзниками під водою, де супротивники націлені на інфраструктуру, яка є настільки важливою для нашого способу життя", – сказав Гілі.

Речник Міністерства оборони зазначив, що "Атлантичний бастіон" об'єднає кораблі, підводні човни, літаки та безпілотники за допомогою технології акустичного виявлення на базі штучного інтелекту та інтегрує їх у цифрову мережу наведення.

Нагадаємо, у листопаді біля британських берегів помітили російський шпигунський корабель "Янтарь". Тоді у Лондоні навіть попередили про готовність до військової відповіді, якщо його дії почнуть становити загрозу. У Москві по-хамськи відповіли на це попередження.

4 грудня стало відомо, що Британія і Норвегія укладають масштабну угоду про оборонну співпрацю задля захисту підводної інфраструктури, що передбачає спільну діяльність флотів обох держав у північній частині Атлантичного океану.