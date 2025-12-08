Зеленский после Брюсселя полетит в Рим

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 9 декабря, отправится с визитом в итальянскую столицу Рим.

Эту информацию "Европейской правде" подтвердила итальянская сторона.

При этом 7 декабря по итогам разговора Зеленского с итальянским премьером Джорджей Мелони правительство Италии обнародовало заявление, где говорилось, что звонок состоялся накануне ряда рабочих визитов, которые украинский президент "осуществит в ближайшие дни в Лондон, Брюссель и Рим в рамках своих контактов с ведущими европейскими лидерами по мирному процессу в Украине".

При этом детали запланированной поездки Зеленского в итальянскую столицу пока неизвестны.

Во время разговора с украинским президентом Мелони подтвердила солидарность Италии после новой серии российских атак на украинские гражданские объекты и сообщила, что для поддержки энергетической инфраструктуры и населения будут направлены поставки.

Зеленский рассказал, что во время разговора они обсудили результаты общения с американской стороной и имеющиеся перспективы и сложности.

Стоит отметить, что 8 декабря в Лондоне Зеленский встретится с лидерами Великобритании, Франции и Германии, а затем полетит в Брюссель на переговоры с руководством ЕС и НАТО.

Дипломатическое турне Зеленского происходит после серии встреч представителей Украины и США, которые касаются "мирного соглашения".

