Трамп утвердил новую контртеррористическую стратегию США

Президент США Дональд Трамп утвердил новую стратегию по борьбе с терроризмом, в которой ликвидация наркокартелей определена как высший приоритет администрации.

Об этом сообщили в Белом доме, передает AP, пишет "Европейская правда".

16-страничный документ был обнародован через несколько месяцев после того, как администрация Трампа опубликовала обновленную стратегию национальной безопасности.

"Мы не позволим картелям, джихадистам или правительствам, которые их поддерживают, безнаказанно сговориться против наших граждан. Террористам любого рода не будет позволено найти убежище здесь, у нас дома, или атаковать нас из-за рубежа", – заявил Трамп в документе.

Себастьян Горка, руководитель антитеррористического аппарата Белого дома, возглавивший разработку новой стратегии, заявил, что изменение приоритетов основано на простой математике.

По его словам, от рук картелей, поставляющих незаконные наркотики в американские общины, погибло гораздо больше американцев, чем американских военнослужащих, погибших в конфликтах по всему миру со времен Второй мировой войны.

"Будь то перекрытие их незаконных финансов или отслеживание их наркосудов – мы не позволим им убивать американцев в массовом масштабе", – заявил он.

В число других приоритетов администрации в борьбе с терроризмом входят:

выявление и уничтожение исламских вооруженных группировок, способных проводить операции против США;

выявление и нейтрализация насильственных светских политических группировок с антиамериканской или анархистской идеологией;

усиление мер по предотвращению получения оружия массового уничтожения негосударственными субъектами.

Горка отметил, что представители администрации встретятся с союзниками в конце этой недели, чтобы обсудить, как они могут усилить свои стратегии борьбы с терроризмом.

"Как четко отметил президент, мы будем оценивать вашу серьезность как партнера и союзника по тому, сколько вы вкладываете в общее дело. Поэтому мы ожидаем большего – от наших партнеров на Ближнем Востоке, а также в других регионах", – добавил он.

В среду СМИ сообщили, что Белый дом считает близким согласование с Ираном одностраничного меморандума о взаимопонимании, который должен положить конец конфликту и определить рамки для более детальных переговоров по ядерным вопросам. Меморандум содержит положения о моратории на обогащение урана.

В Иране заявили, что изучают американский меморандум о взаимопонимании и впоследствии передадут свой ответ через пакистанских посредников.

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, США приближаются к заключению соглашения с Ираном, но в случае его отказа от мирных предложений возобновят военные удары.