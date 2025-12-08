Европейские и украинские депутаты призвали ЕС ускориться с "репарационным кредитом"

Группа украинских и европейских депутатов написали письмо к руководству ЕС и европейским лидерам, в котором призывают как можно быстрее принять решение об использовании замороженных росактивов для "репарационного кредита" Украине.

Соответствующее письмо есть в распоряжении "Европейской правды".

Авторы письма отмечают, что хозяин Кремля Владимир Путин в своей захватнической войне делает ставку на усталость свободного демократического мира и исчерпание поддержки Украины.

"Любое колебание со стороны Запада в предоставлении необходимой материальной помощи Украине только поощряет Путина в его агрессии против Украины. Украина может остановить российскую агрессию только тогда, когда Кремль увидит непоколебимую поддержку Украины со стороны Европы и всех демократических государств", – говорится в письме.

Авторы также напоминают, что безоговорочным требованием международного права и справедливости является то, что виновный в преступлении агрессии должен компенсировать все убытки, причиненные жертве агрессии.

"Россия должна заплатить за все свои преступления против Украины. Российские активы не могут быть возвращены агрессору, который использует их как материальные ресурсы для продолжения агрессивной войны и совершения военных преступлений и преступлений против человечности", – подчеркнуто в письме.

В этом контексте, убеждены авторы, "репарационный кредит" ЕС абсолютно необходим "для приближения мира и принуждения российского агрессора начать серьезные мирные переговоры".

"Этот кредит усилит оборонные возможности Украины и поможет спасти больше жизней украинцев перед лицом варварских атак России против гражданского населения и критической инфраструктуры. Этот кредит также будет способствовать восстановлению и реконструкции Украины", – добавляют подписанты.

В письме отмечается, что Европа не может позволить России выиграть время для продолжения агрессии, "поэтому решение о репарационном кредите с использованием замороженных российских активов должно быть принято без задержки".

Письмо подписали:

председатель Глобального парламентского альянса "Объединенные за Украину", заместитель председателя комитета Сейма Литвы по вопросам иностранных дел Жигимантас Павильонис,

председатель комитета по иностранным делам Верховной Рады Украины Александр Мережко,

председатель комитета ВР по вопросам интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе,

председатель комитета по вопросам иностранных дел, обороны и безопасности Сената Чехии Павел Фишер,

представитель Балтийского центра международной безопасности Эдвард Лукас,

член Европейского парламента Гельмут Брандштеттер,

председатель комитета по европейским делам Сейма Латвии Эдмундс Цепуритис,

председатель комитета по европейским делам Сейма Польши Агнешка Помаска,

председатель комитета по европейским делам Федерального парламента Германии Антон Гофрайтер,

заместитель председателя комитета по европейским делам Сейма Литвы Арминас Лидека.

Напомним, президент Еврокомиссии 3 декабря объявила два решения по финансированию Украины в 2026-2027 годах, одно из них предлагает использовать средства от замороженных российских активов в ЕС для предоставления Украине "репарационного займа".

Еще до объявления нового предложения Бельгия назвала его категорически неприемлемым.

СМИ писали, что США провели лоббирование в нескольких странах Европейского Союза, пытаясь заблокировать планы ЕС по использованию замороженных активов РФ для обеспечения займа Украине.