Орбан договорился с Турцией о дальнейших поставках российского газа в Венгрию

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в понедельник договорился, что турецкая сторона продолжит поставки российского газа в Венгрию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на MTI.

На пресс-конференции после переговоров с Эрдоганом в Стамбуле Орбан рассказал, что стороны обсудили сотрудничество в сфере энергетики.

Он напомнил, что Венгрия недавно договорилась с США, что американские санкции в отношении российского газа и нефти не коснутся Венгрии, а затем Россия гарантировала дальнейшие их поставки.

"Сегодня же было договорено с президентом Эрдоганом, что турки обеспечат маршрут для этого", – сообщил он.

Глава правительства Венгрии добавил, что эта гарантия является "серьезным вопросом" и может быть необходимой, поскольку только в этом году через Турцию в Венгрию поступило 7,5 млрд кубометров газа.

Ранее стало известно, что Венгрия и, возможно, Словакия будут оспаривать в Суде ЕС план Европейского Союза по запрету импорта российского газа и нефти.

