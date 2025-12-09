В ЕС отреагировали на заявление Трампа о необходимости президентских выборов в Украине

Владимир Зеленский является демократически избранным президентом Украины, а следующие президентские выборы должны состояться, когда этого позволят условия.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявила пресс-секретарь Европейской комиссии Анитта Хиппер.

В ЕС считают Зеленского легитимным президентом и отмечают, что выборы президента в Украине должны состояться, когда позволят обстоятельства.

"Мы уже обращали внимание на данный вопрос, потому что это исключительные времена... По моему убеждению, президент Зеленский является демократически избранным лидером, и любые выборы должны состояться тогда, когда условия позволят это сделать", – заявила Хиппер, отвечая на вопрос относительно позиции ЕС относительно заявления президента США Дональда Трампа о необходимости проведения президентских выборов в Украине.

Пресс-секретарь напомнила, что в настоящее время Россия ведет агрессивную войну против Украины.

Как сообщала "Европейская правда", президент США Дональд Трамп считает, что "пришло время" для того, чтобы Украина провела президентские выборы.

Напомним, в феврале Трамп во время общения с журналистами в Мар-а-Лаго заявил, что поддерживает требования РФ о проведении президентских выборов в Украине.

В частности, американский президент отметил, что ему "неприятно это говорить, но рейтинг поддержки украинского лидера опустился до 4%".

В ответ на эти утверждения украинский президент отметил, что Трамп стал жертвой российской дезинформации.